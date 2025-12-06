Ayuso deslumbra con un traje de marca andaluza cargado de simbolismo en el Día de la Constitución

Isabel Díaz Ayuso derrocha elegancia y empoderamiento en el Día de la Constitución. Este 6 de diciembre, se ha celebrado en el Congreso de los Diputados el 47º aniversario de la Constitución Española, uno de los actos conmemorativos que más destacan en la agenda de este mes ante los representantes de los partidos políticos. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha participado utilizando la moda como herramienta y extensión de su discurso.

Más allá de ser una de las políticas con un armario excelente, utiliza las prendas de vestir, los colores o los accesorios con una alta carga de simbolismo. En un día tan especial como este se ha decantado por el blanco, una de las tonalidades que no suele llevar recurrentemente, pero que no puede ser más adecuado para la ocasión. Y es que dentro de la indumentaria, el color está muy relacionado con lo que queremos transmitir al público y el escogido de esta vez es un claro defensor de la paz, la calma o la luz.

El traje blanco más elegante: un esencial tanto dentro como fuera de la oficina

Ayuso sigue su línea más elegante y clásica para deslumbrar con un traje de dos piezas en blanco. Una combinación que solemos ver en su armario, tanto en actos más especiales como este como en sus looks de oficina. No obstante, no se trata de una apuesta común que vemos a diario, sino que tiene un aire mucho más sofisticado, arreglado y refinado con el que podemos triunfar en los bautizos o comuniones de invierno.

Acto institucional por el Día de la Constitución Borja Sánchez-Trillo Agencia EFE

Panambi, la firma andaluza que destaca en su armario

Uno de los puntos fuertes del estilo de Ayuso es que apoya la moda española, tanto en el día día como en eventos. En esta ocasión se ha decantado por el traje de Panambi, una firma andaluza que ha conquistado a celebridades como Lourdes Montes, Tana Rivera o Nuria Roca, entre muchas más. Se caracteriza por confeccionar prendas de vestir elegantes y femeninas, con una gama de colores neutra, así como versátil, y con materiales de alta calidad.

Especialmente, la política ha portado la chaqueta Chan que, como bien comentan en su página web, está confeccionada en un tejido estructurado que resalta por su textura sutil y su caída impecable. Destaca por un cuello tipo babero (que es extraíble) con acabado deshilachado (de la misma manera que en los puños de las mangas), botones dorados y una silueta que favorece el cuerpo.

Chaqueta corta, de Panambi (200 euros)

Chaqueta corta. Panambi

Por otro lado, tenemos los pantalones del mismo material que destacan por unas perneras súper anchas y con una caída fluida. Con ello, Ayuso gana movimiento delicado en su estilismo manteniendo la comodidad absoluta con un diseño minimalista, fresco y limpio. Ambas piezas están disponibles en el sitio web de la firma en todas las tallas, por un total de 385 euros.

Pantalones anchos, de Panambi (185 euros)

Pantalones anchos. Panambi

Ayuso ha completado el estilismo con un pañuelo en un tono marfil para combatir las bajas temperaturas de Madrid. Una vez más, no solamente nos ha inspirado para las celebraciones de bautizos o comuniones en invierno, sino también para los looks de oficina o esta Navidad.