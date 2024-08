Sassa de Osma ha conseguido (por 39 euros) las sandalias planas españolas que podría llevar la Reina Letizia

Hagamos honor al calzado más socorrido de este verano 2024 con este artículo: las sandalias planas. Nos atrevemos a decir (y no nos equivocamos) que absolutamente todo el mundo se ha enamorado de algún modelo de sandalias planas en concreto a lo largo de estos meses de altas temperaturas. Violeta Mangriñán, Rocío Osorno o Amelia Bono son varias de las celebridades que se han unido a esta tendencia en calzado a través de tanto sus vestimentas de street style como más glamurosas. Ahora bien, quien de verdad no se ha separado de su repertorio de sandalias planas durante todo el verano ha sido la Reina Letizia. Eso sí, hemos visto a la royal española con un sinfín de propuestas en varios de sus actos públicos: de efecto metalizado, básicas en marrón o en formato alpargata. Pero, si hablamos del diseño de la Reina Letizia que más han sido comentadas, son las sandalias planas de cristales de Swarovski que tanto sorprendieron (que, hasta Elsa Pataky lució un modelo muy similar). Pues bien, Sassa de Osma ha reaparecido después de sus vacaciones de verano para volver al trabajo con un look de oficina de lo más sobrio a la par que sofisticado (y al más puro estilo Charlotte York). La celebridad ha llevado un vestido de punto de corte midi en negro, ajustado, con cuello redondo y mangas cortas, combinado con un cinturón muy delgado para marcar la cintura. Pero, la joya de la corona se ha venido con las sandalias planas que todas deberíamos tener en el fondo de armario.

Sassa de Osma sabe a la perfección que, al fin y al cabo, lo que buscamos en las tendencias en calzado son los modelos clásicos, básicos y que no pasen de moda temporada tras temporada. Es por ello que la celebridad ha sido la más lista de la clase y se ha hecho con uno de los modelos más socorridos de la firma española Mim Shoes llamado 'Sirena'. Cuenta con un diseño súper sencillo, puesto que simplemente son dos tiras circulares y delgadas las que decoran tanto el tobillo como el empeine, así como una tercera que sujeta la zona de los dedos para una mayor seguridad. Por lo que, es totalmente una opción que podría llevar la Reina Letizia en cualquier momento u ocasión, ya que últimamente se está olvidando de los tacones para estar más cómoda (y sin dolor de pies). Actualmente, están rebajadas a 39€, pero están agotadas en la página web, por lo que esperamos que las repongan para no quedarnos sin ellas.

Sassa de Osma con las sandalias planas que podría tener la Reina Letizia. @sassadeo

Sandalias planas, de Mim Shoes (rebajadas a 39 euros)

Sandalias planas. Mim Shoes

Las chicas más elegantes, como Sassa de Osma, no van a pasar desapercibidas estas sandalias planas que podría llevar la Reina Letizia una vez que se repongan.