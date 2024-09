Ayuso saca su lado más deportivo con pantalones de chándal y zapatillas para una visita a las Bardenas Reales

La agenda de la presidenta de la Comunidad de Madrid estaba despejada este viernes, pero Ayuso nos acaba de descubrir que se encuentra en Navarra junto al presidente del PP allí, Javier García Jiménez, visitando las Bardenas Reales. Y lo ha hecho con un look de lo más chandalero y cómodo. Las Bardenas Reales es un Parque Natural de 42.500 hectáreas, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Esto significa que te vas a encontrar con un espacio de gran riqueza biológica en el que se respeta el desarrollo sostenible. "No nos extraña, porque toparse con un desierto a 70 kilómetros de los Pirineos es algo que sorprende a la mayoría. Por la rareza geográfica y por lo sobrecogedor del entorno. Y es que cuesta creer que un lugar así esté al ladito de Tudela. Pero así es. En Navarra hay desierto y no un desierto cualquiera", explican en la web del parque natural.

No es la primera vez que vemos a Isabel Díaz Ayuso con un look más deportivo, pero siempre sorprender, más aún esta semana después de verla lucir sus mejores galas con un vestido rojo en la inauguración de temporada del Teatro Real junto a la Reina Letizia. Pero para este viernes, Ayuso se ha ido de excursión con top verde de canalé, pantalones de chándal y zapatillas negras. Recordamos que este verano, antes de sus vacaciones, también la vimos con un estilismo más casual con bermudas cortas y calzado cómodo.

"Uno de los lugares más bonitos de la tierra está en Navarra. Gracias a Javier García Jiménez por enseñarnos las Bardenas Reales, una maravilla de la naturaleza y que os invito a conocer", dice Ayuso en su post de Instagram.