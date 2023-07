Barbie Match: 5 looks de Barbie y Ken para vestir a juego con tu pareja

Barbie, Barbie, Barbie... en el trabajo, en las redes sociales, en las webs de nuestras tiendas preferidas, en manicuras, pedicuras y maquillajes... el fenómeno del Barbiecoreestá arrasando este verano de forma brutal (aunque ya lo lleva haciendo todo el año). Desde que, hace menos de una semana, se estrenara en cines la película homenaje a la muñeca de Mattel más famosa de nuestra infancia, no vamos a negar que a todas se nos ha quedado la espinita (a ti también, no te escondas), de ser una Barbie girl y, como últimamente parece que vivimos en un Barbie world (gracias, entre otras muchas cosas, a esta colección de Zara) es el momento perfecto para que te vistas de Barbie, al igual que hicieronnuestras influencers preferidas en la premier de la película, que tuvo lugar el pasado miércoles en el Teatro Príncipe Pio de Madrid. Y aunque sabemos que a tu novio (a tu amigo, y también a tu primo) le parece una tontería y está bastante cansado de escucharte hablar del tema, seguro que no va a poder resistirse a estos looks tan ideales con los que podréis convertiros los Barbie y Ken más casuales (y envidiables) de vuestra ciudad, al igual que Margot Robbin y Ryan Gosling en su viaje al mundo real.

Un chaleco sastre no solo es la prenda preferida de Isabel Díaz Ayuso, también una de las prendas que forma la colección de Barbie de Zara y que tú y tu Ken podréis combinar con unos jeans o unas bermudas denim.

Top halter Barbie The Movie Warner Bros, de Zara (29,95€)

Top halter Barbie The Movie Warner Bros, de Zara (29,95€)

Por otra parte, si queréis hacer un viaje en el tiempo y un homenaje más que merecido a la Hanna Montana que tantas tardes nos amenizaba, no se nos ocurre una forma mejor que unas botas cowboy (y un gorro, si queréis pasaros el juego) para crear el look festivalero más trendy.

It Silvana low boss babe pink, de It Shoes (149,50€)

Bota cowboy piel Barbie The Movie, de Zara (119€)

Engamados y muy rositas, podréis optar por estas prendas de Pull and Bear. Para ti un vestido súper fresquito y para él una camisa discreta que le acabarás robando para usar como sobrecamisa.

Vestido corto halter, de Pull and Bear (25,99€)

Camisa manga larga rosa, de Pull and Bear (7,99€)

Si preferís convertiros en los Barbie y Ken más glamurosos de vuestras vacaciones, podéis haceros con estos bañadores tan ideales y versátiles, que podréis usar como top y bermudas, respectivamente.

Bañador estampado Barbie, de Lefties (19,99€)

Bañador estampado difuminado, de Zara (22,95€)

Listos para hacer deporte, una sesión de fotos o cualquier plan que se os ocurra estas vacaciones, este top es perfecto para ti y combina con la camiseta de hombreras más cool de tu Ken.

Tank top Barbie rosa, de Pull and Bear (12,99€)

Camiseta manga sisa, de Zara (15,95€)

¿Vas a resistirte a estos looks de Barbie?