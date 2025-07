Las sandalias denim con hebillas doradas de Marta Sánchez que todas querrán meter en la maleta de vacaciones

Hay sandalias que te resuelven el verano con un solo paso, y Marta Sánchez acaba de encontrar las suyas. Planas, con efecto denim, hebillas doradas y esa estética entre boho y cool que lo mismo te sirve para bajar a la playa que para salir a cenar con un vestido fluido. Todo en ellas grita 'vacaciones bien pensadas'.

Las sandalias planas de tiras anchas con maxi hebillas ya son un clásico en los armarios de las que más saben de moda. No solo son cómodas y todoterreno, también tienen ese efecto estilizador que alarga el pie y suma puntos a cualquier look. Por algo las vemos una y otra vez en las maletas de verano de editoras de moda, influencers y ahora, también, en los pies de Marta Sánchez.

Por qué las sandalias con hebillas son el comodín perfecto de los looks de verano

Las sandalias de hebillas llevan varias temporadas escalando posiciones hasta convertirse en un auténtico básico. Lo que antes parecía reservado al estilo más funcional, ahora es sinónimo de tendencia. Firmas como Arizona Love, Birkenstock o incluso Chanel han contribuido a ese giro de guion en el que la estética chunky se convierte en sinónimo de sofisticación. No es casualidad que estilistas, editoras y celebrities apuesten por este tipo de sandalias cuando llega el buen tiempo. Funcionan con todo desde un vestido camisero hasta un mono fluido o un dos piezas de lino y tienen ese poder mágico de alargar visualmente la pierna sin necesidad de tacón. Además, son fáciles de llevar tanto en clave urbana como en destinos de playa, lo que las convierte en el calzado comodín del verano.

Miramar denim raffia, de Steve Madden (119,99 euros)

Miramar denim raffia. Steve Madden

Un modelo confeccionado en rafia azul vaquero con plantilla mullida y hebillas metálicas. Solo con un primer vistazo, sabemos que estas sandalias lo tienen todo para convertirse en tu mejor aliada estival: combina bien con todo (desde vestidos vaporosos hasta bermudas), aporta ese punto cool que engancha y te permite caminar con estilo sin renunciar a la comodidad. Marta la ha lucido con pedicura nude y nos ha dado la inspiración definitiva para meterlas ya mismo en la maleta.

Las sandalias de Marta Sánchez. @martisimasanchez

Porque en verano, y de vacaciones, no todo tienen que ser tacones y cuñas, hay veces que basta con unas sandalias bien elegidas para tener el look perfecto. Así que si todavía estás preparando la maleta o simplemente necesitas renovar tu calzado, no lo pienses demasiado: unas sandalias de hebillas como las de Marta Sánchez son justo lo que estabas buscando.