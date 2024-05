El cambio de estilo de Rosalía analizado por los que más saben de moda

El mundo de la moda y la música unen sus lazos una vez más con una noticia que no nos esperábamos. La cantante más icónica a nivel mundial, Rosalía, se ha convertido en la primera embajadora española de Dior. La firma francesa anunciaba la noticia el miércoles 15 de mayo a través de sus redes sociales con una foto retrato de la cantante, fotografiada por Collier Schorr y, como era de esperar, con un 'total look' de la casa Dior. Rosalía se proclama como la nueva embajadora a nivel mundial de Dior, convirtiéndose en el rostro de la campaña Lady Dior. En el post de Instagram de Dior, Maria Grazia Chiuri, directora creativa de Dior desde 2016, escribía "Celebrando la apasionante sinergia entre la moda, la actuación y la música, la maison está encantada de anunciar que la cantautora ganadora de un Grammy Rosalía será su nueva embajadora. Explorando tanto la emoción espontánea del color como la profunda intensidad del blanco y negro, estos retratos de Collier Schorr, su singularidad natural y su aura magnética brillan en cada conjunto atemporal de Maria Grazia Chiuri" Rosalía, que indudablemente es pura elegancia, sofisticación y poderío, derrocha arte por los cuatro costados. La joven ha pasado por diferentes estilos hasta llegar al que actualmente tiene ahora, desde el estilo más 'motomami' en 2022 que todas las amantes de la moda incluyeron en su armario, un estilo muy casual y urbano, hasta llegar al que quizá sea el definitivo, una mujer empoderada, fuerte e independiente que la posiciona como la mejor embajadora a nivel mundial de la firma francesa Dior. Ya lo intuimos en su aparición en la MET Gala 2024, que tuvo lugar el pasado 6 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, con un conjunto de la Casa Dior de top peplum y falda ajustada negra al que Rosalía le añadía unos guantes XL, stilettos y un tocado.

Días más tarde de su aparición en la MET Gala 2024,Dior anunciaba su embajadora, siendo Rosalía la primera embajadora española de la casa francesa e imagen de la campaña Lady Dior. Para comentar la evolución de estilo de la joven cantante de San Cugat del Vallés, hemos contado con la opinión formada de la diseñadora de moda valenciana Hortensia Maeso. Como buena fan de la música y del estilo de la cantante, Hortensia Maeso comienza a hacer un análisis del estilo de Rosalía, diciendo que "la cantante se caracteriza por su versatilidad, siempre sin perder su esencia y aquello que la caracteriza: ese gen español que lleva a todas partes consigo misma". Además, Hortensia Maeso, quien lleva casi 20 años (17, en concreto) dentro del mundo y la industria de la moda, da su opinión acerca de esta evolución, y defiende que "más que un cambio de imagen y estilo, veo una evolución artística que refleja tanto en su música como en su persona, dando como resultado aquello que consideramos cambios y que, aunque lo sean, en este caso, se trata de Rosalía siendo ella misma en constante movimiento". Como imagen de la campaña Lady Dior, el bolso más icónico y símbolo de la esencia del estilo de la firma de lujo Dior, es un accesorio que, indudablemente, casa a la perfección con el estilo de Rosalía, una oda a la feminidad y a la pureza que la firma lleva por bandera.

Hortensia Maeso, diseñadora de moda que se denomina como "Casa de Costura Española", termina por añadir que "ser embajadora de Dior está más que a la altura de la artista, no me sorprende y me hace muy feliz ver cómo la cultura y el arte de mi mismo origen llegan donde se merecen.”