Carmen Lomana se adelanta a la Navidad con un vestido negro con transparencias (y el toque rojo) en un evento de moda en Madrid

La vida tiene que seguir su ritmo, aunque nos duele y todos tengamos la mente y el corazón en Valencia. Y aunque la mayoría de eventos esta semana en Madrid han sido suspendidos, anoche sí tuvo lugar un evento de moda de República Dominicana que no se quisieron perder Carmen Lomana, Amelia Bono y Eugenia Osborne. La Fundación República Dominicana es Moda ha organizado el lanzamiento oficial en el cóctel Sueños de una Noche de Verano, una representación del país, el talento y la moda dominicana con la que han trasladado un pedazito de su país a nuestra capital para presentar las últimas colecciones de 8 diseñadores dominicanos.

Un evento, que como buena amante de la moda, no se ha querido perder Carmen Lomana con un estilismo de altura, glamur y elegancia que nos parece perfecto para una cena de Navidad. La socialite ha apostado por un vestido negro de tul y transparencias, con falda plisada, que ha combinado con un bolero de pelo, collar de perlas y los complementos en rojo para ese toque más festivo y navideño. Un look con el que Carmen nos ha vuelto a demostrar que para ella no hay edad para las transparencias, de la forma más elegante. Añadir unos zapatos de color rojo a los estilismos se ha convertido en la tendencia más inesperada y popular entre las estilistas de moda, y Lomana también se ha sumado a este moda, tanto en los zapatos como en el bolso.

Carmen Lomana. Gtres

El toque rojo a tus estilismos

Además de ser un color muy en tendencia desde el año pasado, siempre nos traslada a la Navidad. Así lo confirman las editoras de moda internacionales que optan por añadir zapatos rojos a cualquier look imaginable, de cualquier color y estilo. Este pequeño truco pone una pincelada de color y levanta cualquier look de la misma forma que unos labios rojos iluminan el rostro en looks beauty.

Y Carmen Lomana lo ha dejado claro con este estilismo para una noche de moda en Madrid.