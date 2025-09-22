De Carolina Herrera a Pedro del Hierro, estas son las tendencias más potentes que nos deja la MBFWMadrid 2025

Que Madrid está de moda no es ninguna novedad, lo que sí nos ha sorprendido del 40 aniversario de la Semana de la Moda de Madrid han sido sus jornadas OFF, por primera vez el pistoletazo de salida no nos situaba en el ya icónico pabellón 14.1 de IFEMA, sino por diferentes enclaves de la capital desde la Galería de Cristal del Palacio Cibeles al emblemático Hotel Palace, allí pudimos ser testigos de un arranque con mucha magia y volviendo a situar la MBFWMadrid como una de las citas mundiales más importantes en el calendario fashion.

Otra de las grandes sorpresas de la edición vino a cargo de la diseñadora venezolana, Carolina Herrera, quien por primera vez cambiaba Nueva York por la urbe española para presentar su colección al mundo. Y lo hizo por todo lo alto, en una Plaza Mayor abarrotada, engalanada con un alfombra rosa de más de 450 metros y con numerosos invitados internacionales que no quisieron perderse desde primera fila la que ya se erige como una de las fechas más importantes en la historia de la MBFWMadrid en sus 4 décadas de existencia.

Todas las tendencias primavera-verano que se vieron en las pasarelas

Y es que, aunque parezca mentira, 5 días de moda dan para mucho. Desde el 17 al 21 de septiembre, Madrid vibró una vez más con propuestas creativas de diseñadores establecidos en la industria patria y con las de que aquellos nombres emergentes que siguen luchando por llegar a lo más alto. A continuación te contamos cuáles han sido las tendencias que más nos han llamado la atención durante la ya finalizada MBFWMadrid. Toma nota.

Colores vitamina

El optimismo cromático manda. Carolina Herrera firmó el desfile más celebratorio con rojos, burdeos y fucsias florales; Lola Casademunt by Maite encendió el verano con un amarillo ultraluminoso; y Pedro del Hierro aportó los naranjas cálidos que invitan a atardeceres infinitos. De la Cierva & Nicolás completó el 'mood' con satinados cobre de alto impacto.

Vestido amarillo en el desfile de Lola Casademunt by Maite. Gtres

Volúmenes escultóricos

Mangas globo XL, faldas con arquitectura y hombros protagonistas. Isabel Sanchís lo llevó al terreno couture (microplisados y flores 3D), De la Cierva & Nicolás apostó por mangas abullonadas cinematográficas y Flabelus lo convirtió en fantasía poética.

Look con volúmenes en el desfile de Isabel Sanchís. Gtres

Transparencias con intención

Nada de gratuitidad: las capas dejan ver lo justo. Yolancris trabajó encajes y gasa con aperturas estratégicas; Claro Couture firmó el binomio blanco/negro en clave sensual noventera; Silvia Tcherassi pulió el drapeado segunda piel que estiliza a cualquier hora.

Vestido con transparencias en el desfile de Claro Couture. Gtres

Sastrería relajada en clave unisex

El traje se libera. Baro Lucas lo reinterpreta con pañuelo al cuello y patrones que juegan al sin género; The Label Edition baja revoluciones con camisería oversize y rayas; Fely Campo mezcla raya diplomática y cortes asimétricos para una elegancia sin rigidez. Adolfo Domínguez completa el capítulo con líneas amplias y materiales ligeros.

Traje de raya diplomática en el desfile de Fely Campo. Gtres

Corsetería y cintura marcada

La silueta reloj de arena vuelve sofisticada. Malne actualiza el corsé con bordados y encaje; Odette Álvarez moldea el torso con piezas joya; y Claro Couture deja un guiño 'lace-up' que remata los looks de noche.

Look de corsé con bordados en el desfile de Malne. Gtres

Azules de mar y verdes aguas

Del navy perforado de Simorra al azul zafiro y turquesa etéreo de Hannibal Laguna, pasando por los aguamarina brillantes de Odette Álvarez: el Mediterráneo sube a pasarela en tejidos fluidos y brillos aguados. En Baro Lucas viajamos en un viaje cromático desde los azules noche hasta el baby blue.

Vestido azul turquesa en el desfile de Hannibal Laguna. Gtres

Estampas con personalidad

Florales XL y muy españoles en Carolina Herrera; zigzag gráfico en Palomo Spain; geometría zen y rayas en The Label Edition; prints volcánicos y marmoleados en Paloma Suárez; y geometría sudafricana en el swimwear de Dolores Cortés. El verano será literalmente estampado.

Look con estampado zigzag en el desfile de Palomo Spain. Gtres

Resort & beachwear de autor

El espíritu vacacional sube de categoría: Dolores Cortés eleva el baño con joyería, gráficos y siluetas icónicas; Odette Álvarez y Lola Casademunt by Maite proponen noches de verano a base de brillos y muchos flecos; mientras que Simorra abraza la ligereza para llevar del muelle a la ciudad.

Vestido resort en el desfile de Simorra. Gtres

Accesorios protagonistas

Maxi pendientes de color en Pedro del Hierro, turbantes y joya discreta en Claro Couture, gafas statement en Custo Barcelona y bolsos de forma escultórica vistos en la experiencia inmersiva de Paris 64. Resultado: los detalles pesan tanto o más que el propio look.

Look con gafas de sol en el desfile de Custo Barcelona. Gtres

Una edición para el recuerdo que equilibra savoir faire y frescura: los grandes como Carolina Herrera, Pedro del Hierro, Hannibal Laguna, Isabel Sanchis marcaron el pulso del lujo mediterráneo mientras la nueva ola, The Label Edition, Odette Álvarez, Baro Lucas, aportó ese nervio que coloca a Madrid en el mapa global. Artesanía consciente, color que levanta el ánimo y siluetas con carácter: así vestiremos la primavera-verano desde la capital de la moda.