Sí al chaleco sastre de efecto piel de Zara que Amelia Bono lleva con falda plisada naranja

Amelia Bono se ha vuelto a pasar el juego de los looks de otoño, aunque con la bajada de temperaturas en Madrid y estos 14 grados con los que hemos amanecido este jueves, nos da frío solo de verla. Pero eso sí, no puede ser un estilismo que no siga más las modas de este otoño. O para muestra un botón, o unos cuantos de este chaleco de efecto piel que podemos llevar encima de una camisa o jersey para los días más fríos. Porque esta temporada, los chalecos le han ganado terreno a las blazers tanto para un estilismo perfecto de oficina, una invitada perfecta, un look de lo más boho o una cena romántica. Porque chalecos este otoño 2023 hay tantos como estilos de vestir o mujeres. tendencias que las chicas que mejor visten saben elevar al cielo de la moda. Porque ya sabíamos que los faldas midi plisadas llegaron para quedarse en el armario de las tendencias, pero Amelia Bono también nos ha dejado claro que las faldas plisas e con chaleco que llevábamos en verano también pueden ser para nuestros looks de octubre con esta borrasca Aline.

Necesitas una falda plisada este otoño, no hay más. Esta prenda es una de las favoritas de lasinsiders para componer looks básicos –y otros que no lo son tanto– gracias a su capacidad para ser combinada prácticamente con cualquier cosa. Un básico para las más clásicas, que encontrarán en ella un gran aliado. Y Amelia Bono la ha elevado aún más con este chaleco sastre de efecto piel de nueva colección de Zara y la falda plisada naranja de lo más otoñal.

Amelia Bono con look de Zara. @ameliabono

Chaleco sastre efecto piel, de Zara (27,95 euros)

Chaleco sastre. Zara

Falda midi plisada ZW Collection, de Zara (29,95 euros)

Falda midi plisada. Zara

Un look de lo más otoñal de Amelia Bono que podemos llevar con biker boots y hasta sería un estilismo perfecto para un Halloween elegante por sus colores.