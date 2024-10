La chaqueta de Kate Middleton en su última aparición que todo el mundo quiere

Que Kate Middleton tiene un estilazo no lo discute nadie. La princesa de Gales​ nos tiene acostumbradas a estilismos muy elegantes, sofisticados y, sobre todo, protocolarios. Sin embargo, Kate es la prueba de que un look casual puede causar sensación. Prueba de ello es la última aparición de la princesa de Gales​ que está causando furor. Y no se trata de un evento oficial, sino de una salida informal y familiar.

El pasado sábado 12 de octubre, mientras España celebraba el Día de la Hispanidad, en Reino Unido tenía lugar un partido en el que jugaba el equipo del príncipe Louis, hijo menor de los príncipes de Gales. En esta ocasión, podemos ver a Kate Middleton vestida con un look informal de estilo campero con un toque 'british'. El atuendo se compone de pantalón marrón, un pañuelo XL en el cuello, una chaqueta Barbour, una boina, bolso tipo saco y guantes. La princesa de Gales disfrutaba así viendo a su hijo menor jugar al fútbol. Un 'total look' en color marrón que podríamos llevar perfectamente nosotras. Ahora bien, hay una prenda que ha llamado poderosamente la atención: la chaqueta. Y es que esta prenda promete ser un fondo de armario de lo más socorrido este otoño-invierno.

El último look más casual de Kate Middleton

Conforme se acerca el frío, vamos sacando las chaquetas y los abrigos del armario, pero hay un modelo particular que vamos a querer llevar todas: el modelo de chaqueta Babour. Y es que ese toque casual con vaqueros, cuadros de estilo 'british' es de lo más sofisticado, cómodo y combinable con muchas de las prendas que tenemos en el armario. ¿Cómo podemos llevar un modelo parecido y más asequible? ¡Lo hemos encontrado!

Parka de mujer con cuello camisero de Pepe Jeans Pepe Jeans

Se trata de una parka en color verde botella oscuro que, además, junto con el marrón y el burdeos, es un color muy otoñal. Es un modelo de Pepe Jeans con cuello camisero y acabado encerado. Cuesta 230 euros.