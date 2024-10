El look sorpresa de la semana ha sido el de Kate Middleton con este vestido con lazada muy royal en su reaparición inesperada

Nadie lo esperaba, y por eso nos hace aún más ilusión volver a ver a Kate Middleton junto al príncipe Guillermo en un acto oficial. Fue ayer por la tarde y desde entonces solo podemos pensar en su estilismo de lo más elegante. Arropada su marido, el príncipe Guillermo, ha acudido a la localidad de Southport para prestar su apoyo a las familias afectadas por el grave ataque con cuchillo que se llevó a cabo a finales de julio y acabó con la vida de tres niños.

¿El estilismo? Un clásico de Kate Middleton, abrigo de paño y un vestido estampado con lazada al cuello muy royal. Conocedoras de que todas las miradas están puestas en ellas, sus estilismos son uno de los detalles más cuidados por las royals europeas cada vez que hacen una aparición pública, siempre con permiso de sus discursos y palabras.

Kate Middleton. Gtres

Y Kate Middleton no podía ser menos con la tendencia de la lazada al cuello, que casi podría llevar su nombre. En este caso no hablamos de una prenda concreta que todas hayan seleccionado de repente para sorpresa del mundo, en realidad hacemos referencia a un patrón, a un detalle que puede hacer que un look normal de un paso al frente, proclamándose completamente original, único y estiloso, aportando un toque lady y romántico con un sencillo gesto, la lazada al cuello.

El estilismo muy otoñal de Kate al detalle

Kate Middleton. Gtres

Un diseño de la firma Whistles que estrenó en octubre de 2018, hace exactamente seis años, y que no volvió a lucir en un acto público. Su formato original, el que se muestra en el catálogo, se ciñe al cuerpo con un cinturón a tono que, en este caso no lucía. Kate lucía una combinación muy otoñal, y además haciendo 'mix and match' con el príncipe Guillermo.