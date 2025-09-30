El look de Carmen Lomana en París que confirma que un vestido negro nunca falla (y siempre es el más elegante)

París volvió a convertirse anoche en la capital mundial de la moda con la octava edición de Le Défilé L’Oréal Paris, un evento celebrado frente al Hôtel de Ville que reunió a mujeres icónicas de todas las edades y países en nombre de la sororidad, la inclusión y el empoderamiento femenino. Entre las asistentes destacó la presencia de Carmen Lomana, que volvió a demostrar por qué es considerada un referente de estilo en España.

Un vestido negro que nunca falla

Fiel a su estilo sofisticado y atemporal, Carmen Lomana apostó por un vestido negro de escote bardot, una de las siluetas que mejor define su elegancia clásica. La pieza, entallada en la cintura, se completaba con dos broches-joya en los hombros que aportaban un toque de brillo y lujo discreto al look.

El look de Carmen Lomana. Instagram @carmen_lomana

El negro es uno de los colores fetiche de Lomana y, una vez más, reafirmó que es una de las opciones más infalibles para brillar en un evento de moda internacional. El vestido resaltaba su figura y al mismo tiempo transmitía sobriedad, en sintonía con la majestuosidad del escenario parisino.

Accesorios y beauty look

Para completar el estilismo, Carmen Lomana eligió unos pendientes largos con brillantes, que aportaban luminosidad al rostro y acompañaban a la perfección la línea del escote. En cuanto al maquillaje, destacó un labial rojo intenso, muy en sintonía con la estética francesa, y una piel trabajada en tonos naturales que realzaba su elegancia.

Su melena suelta con ondas ligeras aportaba frescura y movimiento al conjunto, manteniendo ese equilibrio entre sofisticación y naturalidad que tanto caracteriza sus apariciones públicas.

Carmen Lomana en el epicentro de la moda

No es la primera vez que Carmen Lomana se deja ver en un evento de estas dimensiones. La socialité española es una habitual de las grandes citas internacionales de la moda, donde siempre opta por looks que equilibran lo clásico con pequeños toques de tendencia. En París, volvió a confirmar que su estilo trasciende modas pasajeras y que la elegancia atemporal es su sello personal.

El look de Carmen Lomana en París. Instagram @carmen_lomana

Un evento con mensaje

El desfile de L’Oréal Paris, más allá de ser un escaparate de moda y belleza, es una plataforma de reivindicación femenina. Bajo el lema “Liberté, Égalité, Sororité”, la marca reunió a un elenco internacional de mujeres para celebrar la diversidad y el poder de la unión femenina.

La presencia de Carmen Lomana en el front row fue un reflejo de este espíritu, reafirmando que la moda no tiene edad y que la elegancia, cuando es auténtica, brilla en cualquier escenario.

En una noche en la que desfilaron iconos como Jane Fonda, Kendall Jenner o Eva Longoria, Carmen Lomana demostró que el estilo español también tiene un lugar destacado en la Semana de la Moda de París.