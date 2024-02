Claude Montana, el diseñador que definió las siluetas de grandes hombros que seguirán para siempre en nuestro armario

El diseñador francés Claude Montana ha fallecido a sus 76 años. Considerado uno de los diseñadores más icónicos de los últimos tiempos, es reconocido mundialmente por sus diseños de silueta extrema que tan de moda se pusieron en los años 80. Aunque marcó un antes y un después en la industria de la moda, no podemos considerarle como uno de los primeros en utilizar las hombreras en sus diseños, ya que su precursora fue la diseñadora italiana Elsa Schiaparelli. Lo que sí que hizo Claude Montana fue reformular la silueta de las mujeres, creando chaquetas, jerséis y camisas cuya parte de los hombros cobran todo el protagonismo resaltando por sus dimensiones, algo que contrasta con la cintura de avispa que consigue a través del cinturón y el entallaje de las prendas. Esto nos recuerda a la silueta del 'New Look' de Christian Dior.Claude Montana fue, junto con Thierry Mugler, uno de los diseñadores que profundizaron y dieron un nuevo aire al perfil de la mujer, otorgándole no solo una nueva figura, sino una nueva de presentarse al mundo.

En cuanto a sus diseños, Claude Montana se siempre será recordado por las chaquetas negras en los que la zona de los hombros cobran todo el protagonismo gracias a las grandes hombreras que añadía a sus diseños y que terminaban por ajustarse en la zona de la cintura. Su looks monocromáticos en tonos como el negro, el azul klein o las chaquetas rojas cobran gran importancia, convirtiéndose en la seña de identidad del diseñador francés. Hizo del cuero su tejido predilecto en todas sus colecciones y se hizo con la moda militar para reconvertirla en piezas de estilo punk, una moda que marcó los años 80. Hoy nos deja para siempre con una de las modas que jamás pasará al olvido y es que las hombreras son un imprescindible en las chaquetas que no solo ayudan a enmarcar la figura, sino que además otorgan ese poder y empoderamiento de la mujer. Aquí dejamos una selección de las prendas más icónicas del diseñador francés Claude Montana.

Chaquetas con grandes hombreras y enmarcadas a la cintura con un cinturón

Chaquetas de cuero entalladas y muy marcadas

Chaquetas de corte oversize y enmarcadas en los hombros.

Las prendas de cuero

Claude Montana siempre será recordado por las hombreras que cobran todo el protagonismo del look.