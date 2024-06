El look más comfy de domingo lo tiene Alba Díaz y tú también lo querrás

Alba Díaz es pura inspiración para muchas chicas jóvenes, quienes la siguen en busca de referencias a la hora de vestir. La hija de Vicky Martín Berrocal, quien cuenta con más de cuatrocientos mil seguidores en su cuenta de Instagram, tiene un estilo muy sencillo, cómodo y elegante, apostando por prendas cómodas y muy versátiles en su día a día. Por ello, si bien ayer nos enseñaba un look muy chandalero que Alba Díaz lucía para uno de los días del Primavera Sound, compuesto por un pantalón de chandal negro, una falda de corte midi de satén morada al que le añadía una sudadera negra y un top blanco, hoy nos ha conquistado con un look también muy cómodo pero más sencillo. Se trata de un 'total look' en beige de sudadera y pantalón de chandal adidas, un look atemporal y comfy que todas tenemos en nuestro armario para ocasiones en las que no sepamos qué ponernos y lo que nos apetezca es estar cómodas. Todas tenemos en nuestro armario un chándal al que recurrimos, sobre todo, para viajar, pues se trata de prendas todoterreno al que le podemos añadir prendas más elegantes para que este no se vea tan casual. Prendas como una blazer, unas zapatillas blancas o un bolso tipo shopper.

Sea como sea, Alba Díaz es una de las influencers jóvenes que tendrá un futuro prometedor dentro de las redes sociales, y no es para menos, pues la influencer hija de Vicky Martín Berrocal es sensible, simpática y muy estilosa. Aunque los últimos looks que nos ha enseñado la influencer han sido looks muy casual e informales, la joven sabe cómo triunfar en ocasiones más especiales, como por ejemplo este look de vestido negro efecto tipazo que Alba Díaz lucía para una noche de fiesta con amigas. Por ello, no nos sorprende para nada el cambio de estilo que hace cuando lo que quiere es pasar un día tranquilo en casa con un chándal, pues su estilo se adapta según la ocasión. Con estas prendas sencillas y muy cómodas, Alba Díaz nos inspira nuevamente a llevar unlook comfy con glamour y elegancia.

Pantalón essentials, de Adidas (65 euros)

Pantalón essentials Adidas

Un look muy chandalero y todoterreno, es perfecto para aquellos días tranquilos en casa, e incluso para aquellos días de viaje en los que queramos ir cómodas hasta nuestro lugar de destino.