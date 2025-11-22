María Pombo inaugura la Navidad con los botines Chelsea que siempre funcionan en invierno

Cuando el frío se asoma, la cita navideña más deseada llega a nuestro calendario. María Pombo es una de las celebridades que no ha dudado en asistir al encendido oficial de las Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz. Uno de los eventos más comentados de esta semana, no solamente por las espectaculares luces, sino por el look de invierno con el que nos ha dado una lección de moda.

Se trata de uno de los parques navideños más emblemáticos de España al que no han dudado en asistir otras celebridades de renombre. Entre ellas hemos encontrado su hermana, Marta Pombo, María Zurita, Loles León o Dafne Fernández. Y cómo se está notando la bajada drástica de las temperaturas, puesto que todos los invitados ya han sacado a relucir los verdaderos imprescindibles para resguardarse de los golpes de aire. Y María Pombo nos ha sorprendido presumiendo de barriguita.

Un look infalible para triunfar en invierno

Calentito, acogedor y elegante. Así ha triunfado María Pombo este viernes a un mes de ser madre por tercera vez. Y es que como comentó en varias entrevistas en un acto del martes, Mariana podría nacer entre diciembre o inicios de enero. Mientras, la influencer no falla en ninguno de sus estilismos con los que inaugura la temporada de invierno. Esta vez con un abrigo de corte masculino en camel que se ha convertido en todo un esencial en su fondo de armario.

Se trata de una prenda de abrigo que es un must have a estas alturas de año y que sienta bien tanto por su tez como por su cabello. Debajo de este ha vestido un jersey de punto en gris de lo más cozy, manteniendo un equilibrio tanto de colores como de silueta. Asimismo, lo ha completado con unos vaqueros rectos de cintura baja y en tono medio que combinan con absolutamente todo junto con el bolso de estilo baguette de Louis Vuitton.

María Pombo y Pablo Castellano. Gtres

El calzado que siempre funciona

Se trata de un estilismo neutro y sencillo al que le ha sumado uno de los calzados que siempre funcionan en invierno. No hablamos de los clásicos mocasines ni de las deportivas, sino de los botines Chelsea que nunca desaparecen en ninguna temporada. Y es que se han convertido en un imprescindible y María Pombo lo sabe. Un modelo en chocolate, el color más llevado según las tendencias, que resiste cualquier entrono u ocasión.

María Pombo y Pablo Castellano. Gtres

María Pombo ha inaugurado la Navidad con un estilismo que podemos replicar con los básicos de siempre. A punto de ser madre por tercera vez, ha deslumbrado con un look de maquillaje natural de acabado liuminoso y la melena suelta con ondas deshechas.