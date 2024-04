El efecto vaquero vuelve esta temporada y así lo visten las chicas que más saben de moda

Cada temporada surgen tendencias que prometen abrirse un hueco en nuestro armario. Si bien es cierto que cada primavera las prendas en estampado floral son un imprescindible, ya que va acorde a la época del año en la que estamos, hay otras tonalidades que están arrasando entre los looks de nuestras influencers favoritas. Por ejemplo, el color rojo se ha convertido en un imprescindible, así como el color Pantone 2024, el Peach Fuzz, y es que incluso Tamara Falcó ha quedado rendida ante este color que tanto favorece y lo hizo con un jersey de cuello de pico, ideal para la temporada en. la que estamos. En cuanto a faldas, las bermudas están arrasando, sobre todo aquellas en tejido vaquero. Y es que, si nos ponemos a pensar, todas tenemos en nuestro armario prendas confeccionadas en este tejido tan atemporal como versátil. Nunca falla, un pantalón vaquero es un básico que podemos llevar para todo tipo de ocasiones, tanto para el día a día con una blazer negra, una camisa blanca y unas zapatillas blancas, como para ocasiones más especiales, combinándolo con unas sandalias de tacón y un body en color frambuesa. Sin embargo, en nuestras tiendas favoritas no solo encontramos este tejido en pantalones, sino que también podemos encontrarlo en diferentes prendas, y es que el efecto vaquero vuelve otra temporada más.

¿Qué prendas en tejido vaquero podemos encontrar en tiendas? Desde la clásica mini falda convertida en pantalón hasta el típico short vaquero, pasando por los monos (tan versátiles como elegantes) y los vestidos de corte midi en tejido vaquero, los cuales, acompañados de unas alpargatas de tacón y una maxi joya en color colar, conseguiremos un look perfecto para la época de entretiempo. Pero, sin lugar a dudas, hay una prenda que no nos puede faltar cada primavera, y es la chaqueta vaquera, tan versátil como sencilla, con esta podemos crear un sinfín de looks y es perfecta para una escapada el próximo puente de mayo. Esta temporada este tejido cobra relevancia en camisas de mangas abullonadas, al más puro estilo portugués. Sin más que añadir, te enseñamos todos las prendas en tejido vaquero que puedes encontrar actualmente en tiendas para ir a la moda esta primavera.

Falda pantalón denim cruzada, de Zara (22,95 euros)

Falda pantalón Zara

Vestido largo vaquero, de Pull & Bear (35,99 euros)

Vestido largo vaquero Pull & Bear

Jeans ballon fit x Studio Nicholson, de Zara (59,95 euros)

Jeans ballon Zara

Sobre camisa crop, de Stradivarius (27,99 euros)

Sobre camisa crop Stradivarius

Mono Z1975 denim pierna ballon, de Zara (39,95 euros)

Mono denim Zara

Estas son algunas de las prendas en tejido vaquero que se harán un hueco en tu armario esta primavera. Desde en pantalones hasta en faldas, pasando por monos y vestidos, en tiendas puedes encontrar un sinfín de prendas en este tejido tan favorecedor.