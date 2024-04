Los pantalones rojos desbancan a los clásicos vaqueros y te enseñamos cómo llevarlos con deportivas

Con la nueva colección de primavera y verano en tiendas, es momento de echar un vistazo a todas aquellas prendas que nos acompañarán durante los meses más cálidos del año. Dejamos atrás a los abrigos de paño, los jerséis de lanas y las bufandas y damos la bienvenida a las prendas más vaporosas, cómodas y sencillas. Si nos paramos a pensar, hemos podido detectar que las mini faldas son un imprescindible en nuestros looks diarios, al igual que los shorts vaqueros y los tank tops, así como las blusas de lino más holgadas. Sin embargo, no son las únicas prendas que prometen ser un must en nuestro armario, y es que los pantalones cargo seguirán siendo los protagonistas de los looks y lo llevaremos con chalecos y chaquetas crop. Y es que, en tiendas podemos encontrar un sinfín de tipos de pantalones entre los escoger, dependiendo de nuestros gustos, necesidades y estilo de vida. Por ejemplo, los pantalones que no nos pueden faltar en nuestro armario serían los pantalones vaqueros. Entre estos, hay diferentes estilos: desde los pantalones wide leg (ideal para chicas bajitas) hasta los pantalones rectos, pasando por los tipo flare y los vaqueros de tiro bajo, uno de los pantalones predilectos de Victoria Federica. Sin embargo, hay un pantalón que se ha pasado el juego y que promete ser un imprescindible en nuestros looks de diario: los pantalones rojos.

El color rojo está muy en tendencia y lo estamos viendo en todo tipo de prendas. En accesorios como calcetines rojos, en mini faldas, vestidos ideales para salir de fiesta y hasta en jerséis, pues gracias a las chicas portuguesas, han viralizado este color hasta convertirlo en un imprescindible en nuestros looks tanto para el día a día como para ocasiones más especiales, siendo los stilettos rojos uno de los más usados por todas las amantes de la moda la pasada temporada. Sin embargo, esta primavera los pantalones rojos están arrasando entre las influencers más famosas de nuestro país, y es que lo llevaremos tanto con zapatillas blancas como con Mary Janes, dependiendo de la ocasión. Por ejemplo, si queremos crear un look para el día a día, podemos combinar nuestros pantalones rojos con una camisa estampada y unas zapatillas blancas. Sin embargo, este mismo pantalón rojo podríamos llevarlo con Mary Jane o sandalias de tacón y un body negro para salir de fiesta con amigas. Sin más que añadir, te enseñamos la manera estrella de llevar el pantalón rojo esta primavera.

Pantalón flare, de Zara (29,95 euros)

Pantalón flare Zara

Jeans ZW Collection tiro alto cropped, de Zara (29,95 euros)

Jeans ZW Collection Zara

Se trata de una prenda que se volverá imprescindible en nuestro armario esta primavera y que, tal y como llevan las influencers de moda en nuestro país, los llevaremos con deportivas.