Empieza abril con estos 5 looks impecables para ser la mejor vestida en la oficina de lunes a viernes

Después de un mes de marzo muy lluvioso esperamos que el típico refrán de 'abril aguas mil' no se cumpla porque sinceramente ya hemos cubierto el cupo de días grises y estilismos aptos para la lluvia, así que pensemos en un mes de abril soleado, con los árboles en flor y temperaturas propias de la primavera.

Con todo esto en mente, hemos decidido crear una guía para empezar el mes como una auténtica experta en tendencias y llevarte un sinfín de cumplidos en la oficina, desde un total look denim hasta vestidos midi para ir derrochando estilo de 8 am a 8 pm, palabra de editora de moda.

5 looks para ir a la oficina en abril

¿Qué buscar a la hora de crear tus estilismos de lunes a viernes este mes? Nosotras lo tenemos claro, una mezcla de prendas versátiles con las que estar preparadas para planes imprevistos al salir de trabajar que a la vez tengan ese aire formal y sofisticado que se necesita en ámbitos laborales. Para ello y con el primer mes de primavera en auge buscaremos prendas de tejidos ligeros como el denim o el lino y por supuesto vestidos de manga larga, como siempre, los accesorios serán los encargados de elevar cualquier outfit, piensa en pañuelos al cuello o joyas statement para poner la guinda perfecta a tus primeros looks de entretiempo.

Look 1

No hay mejor manera que empezar un lunes sin rompernos la cabeza frente al armario derrochando estilo sin esfuerzo, y ¿cómo se consigue eso? Fácil con un total look en vaquero, camisa de manga larga y jeans estilo palazzo de tiro alto, y para seguir con esa estética total look unas bailarinas de piel en un precioso azul con puntera cuadrada.

Camisa denim lazo cuello, de Zara (25,95 euros)

Camisa denim lazo cuello. Zara

Jeans zw collection palazzo tiro alto, de Zara (39,95 euros)

Jeans zw collection palazzo tiro alto. Zara

Bailarinas de piel lisas, de Parfois (39,99 euros)

Bailarinas de piel lisas. Parfois

Look 2

El martes ya lo cogemos con más ganas, ¿verdad? Nada dice primavera en la oficina como un traje rosa pastel, para esta ocasión nos decantamos por uno de lino compuesto por una blazer entallada y unos pantalones rectos a tono que combinaremos con unos zapatos destalonados en color crema, los detalles de hebillas y agujeros le darán ese aire casual que queda ideal con la estética formal del conjunto.

Blazer traje lino, de Mango (69,99 euros)

Blazer traje lino. Mango

Pantalón recto lino lazo, de Mango (49,99 euros)

Pantalón recto lino lazo. Mango

Zyra onix cream leather mules, de Alohas (rebajados a 126 euros)

Zyra onix cream leather mules. Alohas

Look 3

Los miércoles suelen ser el día perfecto para una cena after-work o unos vinos con las amigas así que mejor llevar el outfit preparado por lo que pueda pasar. Es tan sencillo triunfar fuera de la oficina con un vestido midi de manga larga y botines que cualquier combinación que combine estas dos prendas será un éxito rotundo, este en color marrón y drapeado lateral es tan favorecedor como sofisticado.

Vestido midi manga larga frunce, de Massimo Dutti (99,95 euros)

Vestdo midi manga larga frunce. Massimo Dutti

Botín de tacón valentina, de Micuir (199 euros)

Botín de tacón valentina. Micuir

Look 4

Cada vez esta más cerca el fin de semana, y para proyectando esa buena energía que mejor que elegir prendas que aporten luz a nuestra piel (y a la oficina) como muestra esta chaqueta de punto estilo polo en amarillo mantequilla, uno de los colores que más triunfarán esta temporada junto con unos pantalones anchos en color blanco y un par de zapatillas también blancas pero con un poco de personalidad, como estas con detalles plateados.

Chaqueta cuello polo punto, de Zara (25,95 euros)

Chaqueta cuello polo punto. Zara

Pantalón doble pliegue, de Zara (35,95 euros)

Pantalón doble pliegue. Zara

Zapatillas samba og, de Adidas (120 euros)

Zapatillas samba og. Adidas

Look 5

Básicos elevados así denominaríamos este estilismo de viernes, perfecto para adaptarlo a cualquier plan afterwork que se te presente. Una camisa blanca con detalle de perlas y falda midi negra con acabado satinado que te puedes poner con unas bailarinas también en blanco tipo 'mesh'.

Camisa algodón detalle perlas, de Mango (39,99 euros)

Camisa algodón detalle perlas. Mango

Falda midi satinada, de Mango (35,99 euros)

Falda midi satinada. Mango

Bailarinas Georgina, de Pretty Ballerinas (199 euros)

Bailarinas Georgina. Pretty Ballerinas

Y aquí tienes la guía perfecta para ser la mejor vestida todo el mes de abril, puedes seguir nuestros consejos al pie de la letra o usar cada outfit cuando te plazca, y recuerda, los accesorios son los grandes MVP de cualquier estilismo así que este mes prestales toda la atención que puedas, no te arrepentirás.