Estampado vichy: todas las prendas más en tendencia que sí o sí debes tener en tu armario de verano

Cada temporada de primavera y verano surgen nuevas tendencias que prometen hacerse un hueco en nuestro armario. Si echamos un vistazo a nuestras tiendas favoritas, nos podemos percatar de todas aquellas tendencias que sí o sí debemos tener en nuestro armario durante esta temporada. Por ejemplo, si hablamos de prendas, las camisas de lino son un imprescindible, así como los tank tops. Además, en cuanto a partes de abajo, los pantalones fluidos son un rotundo sí, las faldas midi de satén y las bermudas en 'animal print'. Por ejemplo, los pantalones fluidos 'animal print' de Amelia Bono o el vestido en el mismo estampado que la misma influencer lucía día antes, como vemos, estas prendas son un imprescindible entre todas las amantes de la moda. Este estampado se ha hecho con todas las prendas, y es que en tiendas podemos encontrarlo desde en la clásica camisa hasta en bailarinas, pasando por todos los bikinis y bañadores. En cuanto a estampados, sí o sí de rayas blancas y azules son un must, así como el de estampado floral. Sin embargo, hay uno que está pegando muy fuerte y que este verano será viral, y ese es, sin lugar a dudas, el estampado vichy. Este de cuadritos en distintos colores, sobre todo lo encontraremos en tonalidades rosadas, rojos y azules.

¿Cómo combinar este estampado vichy en nuestro día a día? Si te gusta pero todavía no estás preparada para llevar un 'total look' en cuadros vichy, no te preocupes. En tiendas podemos encontrar una gran variedad de prendas con este estampado que podemos combinar con otras prendas más básicas que tengamos en nuestro armario. Por ejemplo, como look de oficina, podemos combinar nuestro pantalón blanco de lino fluido y ancho con una camisa de estampado vichy en color rosa y añadir unas alpargatas de cuña. Todo ello con una cesta de mimbre todoterreno. Sin embargo, para una tarde de vacaciones con amigas, apuesta por una falda vaquera corta y combínalo con un top de cuadritos vichy rojo, así como unas sandalias planas tipo pala. Sea como sea, en tiendas podemos encontrar una gran variedad de prendas en cuadros vichy que pasarán a formar parte de tu armario esta primavera y verano.

Vestido cuadro vichy lazo, de Zara (29,95 euros)

Vestido cuadro vichy lazo Zara

Short boxer, de Stradivarius (15,99 euros)

Short boxer Stradivarius

Vestido midi cuadros vichy cut out, de Stradivarius (17,99 euros)

Vestido midi cuadros vichy Stradivarius

Falda mini cuadro vichy, de Zara (25,95 euros)

Falda mini cuadros vichy Zara

Camisa oversize cuadro vichy, de Zara (25,95 euros)

Camisa oversize cuadro vichy Zara

Crop top cuadros vichy, de Pull & Bear (15,99 euros)

Crop top cuadros vichy Pull & Bear

Estas son todas las prendas de estampado vichy que están arrasando entre todas las chicas amantes de la moda y que serán un imprescindible en tu armario esta primavera y verano.