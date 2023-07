Este es el vestido estampado de Zara que las chicas que mejor visten de Madrid se han llevado de vacaciones

Cuando no dejamos de ver una prenda en Instagram, solo puede querer decir una cosa, que es viral y que se va a agotar rápidamente. Y eso es lo que va a pasar con este vestido midi estampado de Zara como ya nos avisó la mujer que más sabe de Zara en España (@carmeron), y que nos acaba de confirmar la influencerAli Guijarro con esta fotografía desde Oporto. Y es que las chicas, y las mujeres, que más saben de moda en España no van a dudar en comprarse este vestido midi estampado de nueva colección para meterlo en su maleta de vacaciones. Eso sí, mejor si veraneamos en el norte de España o en un punto más fresquito porque si no con esta ola de calor pude que muramos en el intento. Pero oye, como me decía siempre mi abuela, para presumir, hay que sufrir. Y sin duda, este vestido estampado de nueva colección de Zara se merece todos los sufrimientos del mundo porque no puede ser más bonito y tener un estampado más ideal.

Es de esas prendas que son tan bonitas que todo el mundo te va a preguntar por la calle de donde es, y se van a sorprender cuando le digas que es de Zara. El nido de abeja ha conquistado todo armario de las mujeres que más saben de moda y se ha instalado en los estilismos de las mujeres más buscadas tanto en sus apuestas informales como en las más festivas. Además, nos traslada directamente a nuestros vestidos favoritos de la infancia. Si esta técnica de bordado alcanzó su esplendor en los años 80, ahora vuelve a ser una de las opciones preferidas en las colecciones de verano en diferentes versiones porque el nido de abeja lo podemos encontrar en diferentes zonas de cualquier silueta: conquista la zona del pecho, la cintura e, incluso, la zona de las mangas de los diseños. Y este vestido de Zara que ha estrenado Ali Guijarro no puede ser más ideal.

Vestido midi estampado, de Zara (45,95 euros)

Vestido estampado midi. Zara

Este vestido midi confeccionado en algodón estampado de nueva colección de Zara cuenta con escote recto y manga abullonada por debajo del codo y elástico tipo nido de abeja.