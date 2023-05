El fucsia es el color del verano: 12 prendas de Stradivarius sin las que no te puedes quedar

Un verano más, el color fucsia viene pisando con fuerza. Ya nos lo demostró hace unas semanas la recientemente reelegida como presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, adelantándose a las tendencias y enamorándonos con este estilizador traje rosa de Sfera con el que acudió al debate electoral de Telemadrid. Pues bien, Stradivarius no se ha querido quedar atrás y ha presentado una inmensa colección de prendas fucsias (entre otros tonos de rosa) para que este verano nos unamos a la tendencia del Barbiecore, al igual que ha hecho Victoria Federica en la boda de su amiga Vir, con este impresionante vestido ideal para chicas altas y veamos la vida un poco más de color de rosa. Y es que, desde que la diseñadora Elsa Schiaparelli nos lo presentó en 1930, el fucsia se ha convertido en uno de los colores más refrescantes a la hora de vestir, que aportan energía, vitalidad y, que de una forma u otra, todas tenemos en nuestros armarios. Además, esta temporada más que ninguna otra, no podemos dejar escapar este color, no solo para unirnos a la vorágine de la película de Barbie (que, por cierto, estamos impacientes de que llegue a los cines) y sacar nuestro lado más cursi, sino también porque, en diferentes prendas y tejidos el fucsia es el color perfecto con el que protagonizar cualquier look.

Y es que ya sea a modo de sandalias metalizadas, como estas que están súper en tendencia, como una camiseta básica con la que completar un look básico de jeans, como una camisa oversize para que imites el estilo de tu novio este verano, como unos shorts para que te conviertas, al igual que Laura Matamoros con este outfit, en la más festivalera. También podemos optar por un vestido para crear un total look fucsia, por un conjunto satinado para irradiar energía en las ocasiones más especiales, por una chaqueta para los días como estos en los que refresca un poco más de lo normal, o por un pantalón fluido con el que combine nuestro top favorito, entre otras muchas ocasiones. Sea como sea, una prenda fucsia es un must con el que debes contar en tu armario este verano para crear los estilismos más trendy de la temporada.

Americana cropped satén, de Stradivarius (29,99€)

Americana cropped satén Stradivarius

Camiseta crop ajustada con print, de Stradivarius (7,99€)

Camiseta crop ajustada con print Stradivarius

Americana straight con lino, de Stradivarius (19,99€)

Americana straight con lino Stradivarius

Bermuda satén, de Stradivarius (19,99€)

Bermuda satén Stradivarius

Camiseta crop heavy cotton, de Stradivarius (8,99€)

Camiseta crop heavy cotton Stradivarius

Sandalias tiras plataforma metalizadas, de Stradivarius (29,99€)

Sandalias tiras plataforma metalizadas Stradivarius

Camisa satén cuello solapa, de Stradivarius (19,99€)

Camisa satén cuello solapa Stradivarius

Camiseta oversize licencia Barbie, de Stradivarius (15,99€)

Camiseta oversize licencia Barbie Stradivarius

Vestido midi punto cut out, de Stradivarius (22,99€)

Vestido midi punto cut out Stradivarius

Pantalón cintura contraste, de Stradivarius (29,99€)

Pantalón cintura contraste Stradivarius

Shorts color acid wash, de Stradivarius (19,99€)

Shorts color acid wash Stradivarius

Cazadora ajustada con cierre metálico, de Stradivarius (39,99€)

Cazadora ajustada con cierre metálico Stradivarius

Y es que nosotras ya estamos cuadrando nuestras agendas para poder hacer todo tipo de planes en los que podamos estrenar todas estas prendas fucsias de Stradivarius que nos tienen enamoradas.