Victoria Federica se viste de blanco novia para ir a ver torear a Roca Rey a La Ventas

Victoria Federica se ha convertido en toda una asidua a las plazas de toros, y más si es para ir a ver torear a Roca Rey. Y nosotras encantadas porque sus looks nos sirven de máxima inspiración por si algún día tenemos que ir a una tarde de toros, y más aún esta vez, que ha coincidido con Carmen Lomana. Una vestido de blanco novia y la otra de negro. Tenemos muchas pruebas y cero dudas de que Victoria Federica se ha convertido en la reina de la plaza de toros, porque no hay semana que no la veamos en cualquier punto de España viendo torear a su querido Roca Rey. De Sevilla, a Madrid, a Valladolid y ahora de nuevo a Las Ventas para la Feria de San Isidro, ayer por la tarde vimos a Victoria Federica disfrutando de una tarde de toros para ver a Roca Rey.. No es ningún secreto que Victoria Federica de Marichalar es una gran apasionada de los toros, una afición que le viene de familia. Su madre, la infanta Elena, también profesa esta afición por la fiesta taurina, igual que su abuelo, el rey Juan Carlos. La joven se ha desplazado hasta Valladolid este domingo, 14 de mayo, para seguir la Feria de San Pedro Regalado.Y ahora nos ha vuelto a demostrar que a los toros se va con blazer y chaleco, esta ves de blanco impoluto.

Un estilismo de esos que es una mezcla de tendencias que las chicas que mejor visten saben elevar al cielo de la moda. Porque ya sabíamos que los pantalones de traje llegaron para quedarse en el armario de las tendencias que ahora luce Victoria Federica enseñando tripa, pero que hace unas semanas ya fue Amelia Bono la que nos dejó claro que los pantalones de traje se llevan con chaleco y no con blazer para nuestros looks de primavera. Y como ya hizo en Sevilla, Vic ha vuelto a lucir chaleco en una plza de toros, pero esta vez con blazer encima por la bajada de temperaturas en Madrid por la DANA.

Victoria Federica reaparece en Las Ventas para ver a su amigo Roca Rey EUROPAPRESS

Bolso Dior en amarillo que ya le vimos a Victoria Federica en el desfile de la 'maison francesa' en México y que ahora ha combinado con este traje blanco con chaleco en Madrid para una tarde de toros.