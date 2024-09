Solo necesitamos una gabardina de piel granate como la de Rocío Osorno para pasar todo el otoño

Rocío Osorno lo ha vuelto a hacer, crearnos otra necesidad de moda, y ahora lo ha hecho con esta gabardina burdeos de efecto piel que aún no sabemos de dónde es, pero hemos encontrado una muy parecida en Stradivarius. Este 2024, el color granate marca sus propias microtendencias dentro y fuera de la pasarela. Es el pantone favorito de un look monocolor, ya sea en forma de gabardinas que ejercen de vestidos sesenteros, y ahora Rocío Osorno con esta gabardina perfecta para todos nuestros looks.

Y si algo vimos a principios de año en las pasarelas internacionales es que la paleta cromática que dominará la temporada de otoño va a ser oscura, muy oscura. Pero no pienses en negros y marrones, estos pasan a un segundo plano y le dejan todo el protagonismo a un nuevo invitado que ya hemos empezado a ver en nuestras tiendas favoritas, el granate (en todas sus versiones aunque nuestro favorito es en su tonalidad original) desde tops de tirantes, hasta chaquetas de punto o accesorios de lo más glamurosos, este color va a estar en todas partes. Y esta gabardina de Rocío Osorno nos lo deja claro.

Rocío Osorno con garbardina burdeos. @rocioosorno

Trench largo efecto piel, de Stradivarius (49,99 euros)

Trench burdeos. Stradivarius

Y aunque no sabemos de dónde es la que luce Rocío en París, nosotras se la vamos a copiar con esta opción 'low cost' de Stradivarius.