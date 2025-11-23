Georgina Rodríguez rescata un vestido vintage de 1994 para unos premios de moda en Qatar

Georgina Rodríguez lo ha vuelto a hacer: se ha convertido en la mejor invitada de la alfombra roja de los Fashion Trust Arabia 2025. En su caso, el éxito en cada uno de sus looks no es cuestión de mera indumentaria únicamente, sino también de carácter y magnetismo. En una velada donde convive la moda con la repercusión mediática, la celebridad ha sido un tema de conversación dado a un maravilloso vestido con historia.

La red carpet es el momento oportuno de las celebridades para deslumbrar una excelente vestimenta. En el caso de Georgina Rodríguez tiene el don para escoger la adecuada a cada uno de los eventos, pero no solamente se limita a inclinarse hacia los modelos de las últimas colecciones. Va mucho más allá, puesto que en más de una ocasión le hemos visto poner la mirada hacia aquellos de archivo, como acaba de ocurrir esta noche.

Un vestido rescatado de 1994

No solamente los rescata, sino que los reinterpreta hacia la contemporaneidad recordando su mérito de entonces, tanto del propio diseñador o marca como del diseño en sí. Alaïa es una de las casas en las que más confía a la hora de defender un buen estilismo en una alfombra roja.

Se trata de una firma francesa que se adapta perfectamente al estilo de Georgina Rodríguez. Siluetas ajustadas y arquitectónicas, detalles que abrazan al cuerpo o detalles teatrales que siempre triunfan.

Esta vez, ha utilizado un vestido confeccionado de punto de chenilla negro que destaca por un escote en V, hombros ligeramente caídos y fruncidos diagonales que ayudan a estilizar la figura. Se trata de un diseño de archivo de la colección Spring-Summer de Alaïa de 1994 al que le ha dado una vida más llevándolo a la actualidad de nuestros días.

Complementos que dan el protagonismo al atuendo

En la mayoría de los estilismos, la prometida de Cristiano Ronaldo opta por una serie de accesorios, así como de joyas, que tienen un gran papel. No obstante, esta vez ha sido distinto puesto que ha hecho recurso del menos es más con pendientes largos joya, brazalete discreto y su anillo de compromiso. Asimismo, ha completado este vestido vintage con zapatos de tacón en negro, un moño bien pulido que enfatiza sus facciones y un look de maquillaje glamuroso.

Aunque Georgina Rodríguez lleve un modelo de archivo, nos ha dado una inspiración para los looks de Navidad. Nada mejor que un buen vestido negro sencillo sin excesos para convertirse en la mejor invitada o anfitriona en estas fiestas.