María Pombo tiene claro que el polo de rayas es la prenda estrella de septiembre

María Pombo lo ha vuelto a hacer. La influencer, una de las más seguidas y admiradas de España, ha compartido en sus redes sociales su último look y ha dejado claro cuál será la prenda estrella de septiembre: el polo de rayas. En plena etapa de embarazo, la creadora de contenido demuestra que se puede ir cómoda, favorecida y a la última con básicos que nunca pasan de moda.

La imagen, publicada en sus stories, la muestra posando en un showroom, luciendo un polo blanco con rayas granates, manga corta y cuello de estilo clásico, que combina a la perfección con unos pantalones fluidos en color oscuro y un bolso de flecos marrón que aporta el toque boho a su look. Un estilismo sencillo, pero muy pensado, que reúne todo lo necesario para convertirse en tendencia absoluta esta temporada.

El polo de rayas: un básico que nunca falla

Si algo nos ha enseñado María Pombo es que las prendas versátiles son las que realmente marcan la diferencia. Este tipo de polos con rayas horizontales, inspirados en el clásico estilo college, han vuelto con fuerza y ya están conquistando las colecciones de Zara, Mango, Massimo Dutti y Loewe. Perfectos para combinar con jeans, faldas midi, shorts o pantalones anchos, se convierten en el comodín perfecto para septiembre, cuando buscamos looks cómodos, frescos y con un punto sofisticado.

El look de María Pombo. Instagram @mariapombo

Además, es una pieza que favorece a todas las siluetas y se adapta tanto a outfits más informales de día como a propuestas más arregladas de tarde o noche. María lo lleva en clave relajada y trendy, pero es una prenda fácil de elevar con un blazer estructurado o unos pantalones de pinzas.

El estilo effortless de María Pombo

María Pombo sabe mejor que nadie cómo combinar tendencias con comodidad, algo que refleja a la perfección en este look premamá. Sin complicaciones, sin artificios y con prendas atemporales que funcionan en cualquier armario, vuelve a confirmar por qué cada aparición suya se convierte en inspiración para miles de seguidoras.

El polo de rayas que ha elegido no solo es favorecedor, sino que también encaja con el cambio de estación: un básico ligero, fácil de llevar y adaptable a cualquier ocasión. La clave está en elegir colores neutros y cortes limpios, tal y como hace la influencer para mantener ese aire chic sin renunciar a la practicidad.

Con esta elección, María Pombo nos da una lección de moda inteligente: apostar por piezas clave que resistan el paso de las temporadas y que nos permitan jugar con distintos estilos. Y todo indica que este septiembre, el polo de rayas será el rey de nuestros armarios.