La Infanta Elena reivindica el lujo discreto con un look floral y su collar más especial de Bulgari

La Infanta Elena ha vuelto a coincidir con su madre, la Reina Sofía, en un acto muy especial para ambas: la entrega de los Premios Sociales de la Fundación Mapfre 2025, celebrada en el Real Casino de Madrid. Fiel a su estilo clásico y elegante, la Duquesa de Lugo ha apostado por un look impecable que combina tradición, sofisticación y piezas icónicas del lujo discreto.

Un reencuentro con la Reina Sofía

El acto, presidido por la Reina Sofía, ha reunido a numerosas personalidades del ámbito social y cultural, pero la aparición conjunta de madre e hija ha acaparado gran parte de la atención mediática. Con la complicidad que siempre muestran en público, ambas han protagonizado uno de los momentos más entrañables de la jornada, sellando su saludo con una sonrisa y un gesto de cariño ante los fotógrafos.

La elección de un look clásico con un toque actual

Para esta cita, la Infanta Elena ha optado por una falda blanca con estampado de flores combinada con una blazer naranja, una combinación de colores cálidos que resalta su tono de piel y aporta frescura a su imagen. La chaqueta, entallada y de corte tradicional, incluía un broche dorado en forma de flor, aportando un detalle luminoso al conjunto.

Premios Sociales de la Fundación Mapfre 2025 ZIPI Agencia EFE

El resultado ha sido un estilismo equilibrado y femenino que reafirma su gusto por la moda atemporal y los conjuntos cuidados al milímetro. Aunque en los últimos años la Infanta ha mantenido un perfil discreto en la agenda pública, sigue demostrando su pasión por los detalles y la elegancia clásica que tanto la caracteriza.

Complementos de lujo y guiños a la historia

El verdadero poder del look residía en los accesorios, cuidadosamente seleccionados. La Infanta ha llevado un bolso de Loro Piana, el modelo Sesia, confeccionado en piel marrón con acabado satinado. Su precio ronda los 3.000 euros, y se ha convertido en uno de los iconos del lujo silencioso: ese estilo que huye de los logos evidentes pero desprende exclusividad en cada detalle.

A sus pies, unos salones de Manolo Blahnik en piel troquelada aportaban textura y equilibrio al conjunto. Un calzado clásico que refuerza su devoción por las firmas artesanales y los iconos de la moda española.

El collar de Bulgari, su joya más significativa

El toque más especial de su estilismo lo ha puesto un collar de Bulgari, concretamente el modelo Monete, una pieza cargada de historia que forma parte de su colección personal desde hace décadas. Realizado en oro amarillo, este diseño se distingue por incorporar antiguas monedas romanas, una seña de identidad de la joyería italiana que combina la elegancia contemporánea con la herencia de la Antigüedad clásica.

La Reina Sofía preside la entrega de los Premios Sociales de la Fundación Mapfre 2025 José Oliva Europa Press

La Infanta Elena ya había lucido esta joya en los años ochenta, y su elección para este acto confirma su predilección por las piezas con valor simbólico y emocional. Curiosamente, la Reina Sofía también posee un collar de la misma colección, lo que refuerza ese vínculo estilístico y sentimental entre madre e hija.

Una imagen fiel a su estilo

Además de su elegancia, la elección del look tiene también un sentido institucional: la Infanta es directora de Proyectos Sociales y Culturales de la Fundación Mapfre, un cargo que desempeña con gran dedicación y que justifica su presencia en este acto. En cada aparición pública, demuestra que su estilo puede evolucionar sin perder su esencia: sobrio, femenino y siempre fiel a sí misma.