Paula Echevarría tiene el look vaquero más elegante para ir a trabajar este otoño con zapatos de leopardo

Paula Echevarría ha vuelto a demostrar por qué es una de las celebrities españolas con más estilo y personalidad a la hora de vestir. La actriz, que suele apostar por conjuntos fáciles de replicar y perfectos para el día a día, ha compartido en su cuenta de Instagram un look con el que confirma que el denim oscuro también puede ser sinónimo de sofisticación. Y sí: es la idea perfecta para ir al trabajo con estilo sin renunciar a la comodidad.

El conjunto denim que arrasa esta temporada

El look de Paula Echevarría está formado por un coordinado de dos piezas vaquero en tono índigo oscuro, compuesto por una camisa estructurada con botones dorados y unos pantalones de corte ancho a juego. Una apuesta que eleva el clásico tejido denim y lo convierte en un look elegante, pulido y con un aire setentero que favorece a cualquier silueta.

La camisa, con cuello camisero y costuras marcadas, define la figura sin ceñirse en exceso, mientras que los pantalones amplios estilizan y alargan las piernas, logrando un efecto visual impecable. Este tipo de conjunto, además, tiene un valor añadido: se puede llevar junto, como hace Paula, o por separado, combinando la parte superior con una falda midi o los pantalones con un jersey de lana en los días más fríos.

Así se lleva el look denim al trabajo

Paula ha bautizado su estilismo con un sencillo “Working day in love”, y lo cierto es que no puede haber mejor descripción. Su conjunto es una lección de estilo working girl con un punto moderno y urbano. En lugar de recurrir a los típicos trajes sastre o blazers, la actriz demuestra que el denim oscuro también puede tener un aire formal si se elige en clave monocolor y se combina con los complementos adecuados.

Para completar el look, Paula apuesta por un bolso de hombro en color marrón chocolate, con diseño estructurado y acabado brillante, que aporta calidez al conjunto. En los pies, unos zapatos de punta con estampado animal —un guiño sutil a su lado más atrevido— redondean el outfit y rompen la sobriedad del azul marino con un toque de tendencia.

Inspiración perfecta para los días de oficina

Más allá de su estilismo impecable, el look de Paula Echevarría es toda una inspiración para quienes buscan alternativas cómodas pero pulidas para ir a la oficina. El total look denim se posiciona esta temporada como uno de los favoritos del street style, y su versión en tejido oscuro se convierte en la más versátil: sirve tanto para una reunión importante como para una jornada más casual.

Con su propuesta, Paula confirma que el estilo working puede ser relajado, moderno y muy femenino, sin necesidad de recurrir siempre al clásico traje de chaqueta. Solo hace falta un buen conjunto denim, una actitud segura y una sonrisa como la suya.