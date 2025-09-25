Isabel Díaz Ayuso se ha comprado en Zara la falda que es puro efecto tipazo y tendencia este otoño

Isabel Díaz Ayuso no solo acapara titulares por sus declaraciones políticas, también lo hace por sus elecciones de estilo. La presidenta de la Comunidad de Madrid sorprendió en un acto institucional luciendo una de las prendas más virales de la nueva colección de Zara: una falda larga paisley que promete convertirse en el comodín perfecto para este otoño.

La falda de Zara que estiliza al máximo

Se trata de la Falda larga paisley ZW Collection, disponible en tiendas y en la web de la firma por 59,95 euros. Su diseño con estampado de inspiración bohemia, drapeado lateral y corte evasé consigue un efecto visual muy favorecedor, alargando la silueta y aportando movimiento. Además, el lazo lateral del mismo tejido permite ajustarla a la cintura, potenciando el conocido “efecto tipazo” que tantas buscan de cara a la nueva temporada.

Falda Zara. Zara

Esta falda multicolor es una de esas piezas versátiles que funcionan tanto en looks de día con una blusa fluida o un jersey de punto, como en outfits de noche con un top entallado y botas altas, exactamente la fórmula que eligió Ayuso para su aparición pública.

Así combinó Ayuso la prenda estrella

La presidenta madrileña acompañó la falda con un top de cuello vuelto sin mangas en tono burdeos y un collar de cuentas en verde, un contraste elegante que rompe con la sobriedad y aporta un aire sofisticado. En cuanto al calzado, apostó por botines negros de punta afilada, un truco infalible para estilizar todavía más la figura.

El resultado es un look cómodo, femenino y muy en tendencia que encaja perfectamente con la estética de entretiempo: prendas fluidas, estampados con personalidad y accesorios que elevan el conjunto.

La clave de la nueva temporada

El estampado paisley es uno de los grandes protagonistas del otoño 2025. Firmas de lujo lo han recuperado en sus colecciones, y Zara lo ha reinterpretado en esta falda que ya apunta a convertirse en un bestseller. Su versatilidad y su precio asequible la convierten en una prenda de fondo de armario que eleva cualquier estilismo.

No es la primera vez que Isabel Díaz Ayuso recurre a Zara para sus apariciones públicas. La presidenta se ha consolidado como una de las políticas más atentas a las tendencias, incorporando a su armario piezas de temporada que rápidamente se agotan en la web.

Una elección con mensaje

Más allá de la moda, Ayuso quiso reforzar en el acto su compromiso con la agricultura, la ganadería y la vida rural en Madrid, defendiendo el rejuvenecimiento del campo y la protección de productos como el olivo, el vino o el aceite. Una combinación de discurso político y look cuidado que la coloca, de nuevo, en el foco mediático.

Con este estilismo, Isabel Díaz Ayuso demuestra que las faldas largas con estampado paisley son la apuesta segura para los meses de otoño. Una prenda capaz de sumar centímetros visuales y de elevar cualquier outfit, ya sea en clave casual o en actos oficiales.