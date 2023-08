Joana Sanz se olvida de sus problemas y se convierte en la invitada perfecta de boda con vestido cut out

No hay nada que nos guste más que una boda de verano, y sus invitadas perfectas. Y dejando a un lado la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, o el vestido español de Chenoa, ahora ha llegado Joana Sanz para convertirse en la invitada perfecta de boda en Madrid el pasado fin de semana, y ahora por fin, podemos ver las imágenes. Y es que si el cut out es tendencia, este vestido de Joana reúne todas las tendencias del verano 2023, también con el tejido metalizado. La tendencia del ‘cut out’ consiste en hacer determinados cortes estratégicos a las prendas para estilizar la figura o añadir un toque diferente, e incluso sexy. La establecieron las grandes firmas y, ahora, es la pasarela de la calle quien nos muestra cómo llevarla como una verdadera experta en moda. Y Joana Sanz lo ha querido combinar con este vestido metalizado que es todo un sueño.

A primera vista, los vestidos cut out pueden parecer algo desafiantes, pero Joana Sanz nos ha vuelto a demostrar que no pueden ser más elegante y tendencia para una invitada de boda. Y lo ha hecho para lucir tipazo como ya hizo la misma Reina Letizia el año pasado. Una de las grandes tendencias de este verano 2023 que muestran la figura femenina con sensualidad y total elegancia. Lo vimos en el minivestido cut out que llevó la supermodelo Kristen McMenamy en Valentino o en los diseños de Carolina Herrera, las siluetas en A de Michael Kors o el minivestido de Dior y este verano a Carmen Lomana, la Reina Letizia y ahora Paula Echevarría son las que nos dicen que lo vamos a llevar en verano en todos nuestros vestidos.

Joana Sanz invitada de boda. Gtres

Un diseño que con escote asimétrico y cut out lateral que Joana Sanz ha combinado con sandalias plateadas y su melena en un moño bajo con la raya al medio.