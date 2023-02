Joana Sanz tiene el perfecto look de aeropuerto con el maxi abrigo de borreguito más tendencia

Los looks de aeropuerto, esos grandes rompecabezas que nunca acabas de saber que ponerte para ir cómoda, sin pasar frío en el avión y estilosa. Pues Joana Sanz acaba de resumir todos esos problemas, en un perfecto look de aeropuerto. Y es que la modelo se ha escapado unos días a París por trabajo, y para olvidarse un poco de toda la presión mediática y social que está viviendo por culpa su marido Dani Alves, y en ese viaje exprés a la ciudad del amor, nos ha dejado las claves para un perfecto outfit de aeropuerto a su vuelta a Barcelona. Porque si hoy nos hemos enamorado de los pantalones bordados de Sara Carbonero o de los vaqueros de pinza de Zara de Amelia Bono, ahora es este maxi abrigo de borreguito de Joana Sanz nuestra nueva obsesión de moda. Una de las grandes tendencias de este invierno 2023 y que viene de maravilla para sobrellevar la lengua polar que está azotando España estos días. Porque la comodidad e ir calentita, no está reñido con el buen gusto a la hora de marcarte un lookazo de viaje.

Por mucho abrigo largo sofisticado, el borrego es la textura que le gana la partida a toda la ropa de invierno. Su tacto suave invita a ser abrazado mientras contribuye a enfrentar las bajas temperaturas. Dentro de los abrigos de peluche, las cazadoras de estilo aviador como la de Mango que ya habíamos visto lucir Amelia Bono o María Pombo. Porque los abrigos de borrego como los de Joana Sanz son calentitos, pero además la modelo tiene el truco de estilo para que estilicen sin parecer una oveja.

Joana Sanz con el perfecto look de aeropuerto. Pau de la Calle GTRES

Y no es otro que combinarlos con prendas estrechas debajo, como unos leggings negros, un jersey básico negro y unos botines negros de tacón sensato como los de la Reina Letizia.