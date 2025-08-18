Rocío Osorno ya tiene los pantalones que más llevarás de vuelta a la oficina, vaqueros y de estilo cargo

Una y mil veces sí, si nos ofrecieran el armario de la diseñadora sevillana, no lo pensaríamos dos veces y nuestra respuesta sería un rotundo sí. No importa la ocasión, la temporada o la compañía, el gusto de Rocío Osorno es siempre impecable. Ya sea para recrear una de las tendencias más replicadas del verano como en el caso del pañuelo a la cadera, para llevar de una y mil maneras ese estampado tan español y tan de moda como son los lunares en clave pantalones bombachos o con ese vestido ideal para las noches estivales.

Por algo Rocío es una de las prescriptoras de referencia de nuestro país, este fin de semana, lo ha vuelto a dejar claro con un estilismo que aunque respira verano, pero que nosotras ya lo vemos como el uniforme estrella en las oficinas para esos días de septiembre en los que lo casual se da la mano a lo estiloso. Estamos hablando de unos pantalones vaqueros de estilo cargo, probablemente los recuerdes del pasado otoño invierno 2024-2025, pero como hemos visto en los street style y las pasarelas, este año terminará con este tipo de prenda como una de las tendencias más deseadas de las que más saben de moda.

Los pantalones estilo cargo que llevarás de vuelta a la oficina

Como la experta en estilo que es, a la sevillana no hay tendencia que se le escape, y por supuesto, este tipo de pantalones funcionales no iban a ser menos. Y es que, si por algo se caracteriza a las auténticas prescriptoras es por su buen ojo para adelantarse antes que nadie a llevar esas prendas que solo ellas saben defender y que unos meses después estarán por las calles de todo el país. Nosotras como editoras de moda tenemos claro que la elección de Rocío Osorno se convertirá en nuestro uniforme por excelencia de cara a septiembre y probablemente el tuyo también.

El look de Rocío Osorno. @rocioosorno

De tejido vaquero, color blanco, y detalles funcionales así son los pantalones con los que Rocío Osorno se ha ganado otra matrícula en estilo este fin de semana. Para un día de agosto, la influencer y diseñadora ha decidido combinarlos con un top de escote asimétrico, en un favorecedor tono rosa maquillaje que actúa como segunda piel y ensalza la piel dorada por el sol de la sevillana. Bolso de mano blanco con acabado trenzado de Bottega Veneta y unas sandalias de tacón de vinilo han sido los accesorios que elevan este lookazo a su máxima esencia. ¿Pero y cómo combinarlo para la vuelta a la oficina? Las posibilidades son infinitas, pero un jersey de punto fino y unos zapatos tipo mocasín pueden ser los aliados perfectos con los que conseguirás un look casual-chic tan cómodo con en tendencia.