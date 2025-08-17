Así es el vestido estampado con el que Nuria Roca disfruta de sus vacaciones en familia

Nuria Roca se ha convertido, una vez más, en inspiración de estilo gracias al look que ha compartido durante sus vacaciones en familia. La presentadora ha apostado por un vestido estampado en tonos verdes y detalles en naranja, una prenda fluida, ligera y llena de personalidad que reúne todas las claves del verano: frescura, comodidad y elegancia sin esfuerzo.

El look de Nuria Roca es una excelente fuente de inspiración para quienes buscan un vestido versátil para el verano. Su estampado atrevido pero elegante lo hace ideal tanto para el día como para la noche, y los complementos en fibras naturales o dorados son el aliado perfecto para darle un toque chic. En definitiva, Nuria Roca confirma que el vestido estampado es la prenda estrella de la temporada y que apostar por los colores vivos y la fluidez de los tejidos es garantía de éxito en cualquier destino vacacional.

Un look lleno de color y movimiento

El vestido elegido por Nuria destaca por su estampado vibrante que mezcla diferentes tonalidades de verde, evocando la naturaleza y aportando un aire fresco ideal para los días de calor. Los toques en naranja intenso, estratégicamente repartidos en el diseño, añaden dinamismo y hacen que la prenda gane profundidad y contraste.

El corte del vestido también juega a favor: escote en pico, mangas largas abullonadas y caída recta, lo que estiliza la silueta y aporta un aire sofisticado sin dejar de ser cómodo. La tela fluida acompaña los movimientos, lo que lo convierte en una elección ideal tanto para pasear junto al mar como para disfrutar de una cena en un entorno vacacional.

Accesorios que elevan el conjunto

Nuria Roca sabe muy bien que los complementos marcan la diferencia. Para este look, ha elegido un bolso de rafia con cadena dorada, un accesorio clásico del verano que combina con todo y que aporta un toque natural al estilismo. Además, lo combina con joyas discretas pero elegantes, como un collar dorado con colgante geométrico que resalta sobre el escote del vestido.

El look de Nuria Roca. Instagram @nuriarocagranell

En cuanto al peinado, la presentadora opta por la sencillez: recogido bajo y pulido, perfecto para dejar el protagonismo al vestido y soportar las altas temperaturas estivales. Un maquillaje natural, con efecto “buena cara”, completa un look que refleja frescura y autenticidad.

El estilo veraniego de Nuria Roca

No es la primera vez que Nuria Roca inspira con sus elecciones de moda estivales. Su estilo se caracteriza por combinar prendas con personalidad, estampados originales y cortes favorecedores. Siempre logra un equilibrio entre lo cómodo y lo sofisticado, demostrando que se puede ir elegante sin renunciar a la naturalidad.

Este vestido estampado es, además, una muestra de cómo la presentadora domina la paleta de colores. El verde, en todas sus gamas, es uno de los tonos más asociados a la temporada, y al combinarlo con pinceladas en naranja consigue un look alegre y luminoso que se integra a la perfección en el ambiente de vacaciones familiares.