Mar Flores se apunta a la mezcla más inesperada del otoño con camisa flúor y falda de efecto piel

Mar Flores ha vuelto a captar todas las miradas gracias a un estilismo que combina lo clásico con lo arriesgado en una fórmula de éxito. La modelo y empresaria, que a lo largo de los años se ha convertido en un referente de elegancia en nuestro país, demuestra que todavía sabe cómo dar un giro sorprendente a su armario. Esta vez lo ha hecho con una apuesta cromática y de texturas que no ha dejado indiferente a nadie.

La camisa que marca la diferencia

El foco de atención de su look fue una camisa en tono lima flúor, firmada por Javier Lafuente. De corte amplio, Mar Flores decidió llevarla anudada en la cintura, un gesto que rompe con lo convencional y aporta frescura al conjunto. El color vibrante, poco habitual en outfits sobrios, transmite energía y juventud, una manera ideal de iluminar los estilismos de otoño.

El look de Mar Flores. Instagram @marflores_mar

El equilibrio del look llegó de la mano de una falda midi de efecto piel en tono burdeos, de Sfera. Una pieza que juega con el contraste frente al tono ácido de la camisa y aporta sobriedad gracias a su acabado sofisticado. El largo midi, además, estiliza la figura y se convierte en una de las tendencias más fáciles de adaptar a cualquier ocasión, desde un día de trabajo hasta un evento de noche.

Accesorios minimalistas con sello de lujo

Para completar su estilismo, Mar Flores optó por unas sandalias blancas de tiras finas de Martinelli, que aportan ligereza y estilizan la pierna sin restar protagonismo al resto del look. En cuanto a joyas, la modelo confió en Swarovski, eligiendo piezas sutiles que añadieron un brillo elegante y equilibrado.

El maquillaje y el peinado siguieron la misma línea del conjunto: sofisticado, pero sin excesos. Flores llevó el cabello suelto con ondas suaves, mientras que el maquillaje, firmado por Guerlain, se centró en potenciar la luminosidad de la piel, con labios nude y una mirada ligeramente marcada. El resultado, un beauty look natural que refuerza su imagen de frescura y elegancia.

Mar Flores, icono de estilo atemporal

Con este estilismo, Mar Flores confirma que no teme arriesgar con colores intensos y contrastes poco convencionales, siempre con un resultado impecable. La modelo vuelve a demostrar que la clave está en saber combinar prendas de firmas accesibles como Sfera o Martinelli con complementos de lujo, dando lugar a un look versátil e inspirador.

Una vez más, Mar Flores se convierte en ejemplo de cómo adaptar las tendencias a un estilo personal inconfundible. Una mezcla inesperada que refleja su capacidad para reinventarse sin perder la sofisticación que la ha acompañado siempre.