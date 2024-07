María José Suárez tiene el look cómodo (y elegante) de viaje que nosotras le vamos a copiar para ir a la oficina

María José Suárez sigue siendo una de las grandes protagonistas del mundo del corazón esta semana, y eso hace que nosotras no podamos dejar de fijarnos en sus estilismos. Looks de las rupturas hay tantos como desamores en este mundo. Y eso es lo que ha pasado con el estilismo que ha elegido María José Suárez esta mañana, que siempre va a ser recordado como el 'look de la ruptura'. Y es que María José Suárez, de 49 años, y Álvaro Muñoz Escassi, también de 49, han puesto punto y final a su relación, y así lo anunció la modelo sevillana anoche con una foto en la que aparecen besándose y el siguiente mensaje: "Se acabó. Con el fin de evitar especulaciones y noticias falsas y con la misma naturalidad con la que comparto otros aspectos de mi vida con vosotros, os cuento que Álvaro y yo ya no estamos juntos. No ha sido el mejor final para una historia tan bonita, pero como siempre me quedo con los buenos momentos vividos en estos tres años, que han sido muchos". Si el otro día era el look de la venganza o de la ruptura, hoy es el de viaje que le vamos a copiar para ir a la oficina en julio.

“No quiero saber nada de eso, estoy bien. Hay que seguir para adelante, por supuesto”, ha confesado sobre las supuestas infidelidades del ex jinete durante su noviazgo ante las cámaras de Gtres y Europa Press antes de tomar el tren de alta velocidad a un destino desconocido. Un look de viaje de María José Suárez de lo más elegante y cómodo en azul Klein de carácter sastre, conformado por un chaleco de manga sisa y escote pico con cierre de cuádruple botonadura y unos pantalones palazzo a conjunto. Pero nada de sandalias planas o zapatillas, lo ha combinado con unas sandalias de taconazo.

María José Suárez con look de aeropuerto. Gtres

Un estilismo de María José Suárez que le vamos a copiar para ir a la oficina en los próximos días de verano antes de vacaciones.