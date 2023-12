Si buscas jersey glamuroso en el diccionario te aparece este de perlas de Zara que ya se ha comprado Vicky Martín Berrocal

Nuevo día y otro día más en el que Vicky Martín Berrocal nos crea una nueva necesidad de moda después de su vuelta de Colombia. Primero fue el vestido negro más original de Zara, después el abrigo blanco más elegante y ahora el jersey de perlas de nueva colección de Zara de lo más glamuroso. Porque jerséis elegantes hay muchos, pero no todos tan bonitos como este en color crudo con tejido de tul y perlas. Más aún este invierno 2024, donde se ha convertido en la mejor enseña del minimalismo y del lujo silencioso. Y no lo decimos solo nosotras, también la diseñadora andaluza a su vuelta a Madrid. Porque los tonos neutros también están hechos para el invierno, no todo iba a ser el triunfo del rojo.

Un jersey de Zara que se ha comprado Vicky Martín Berrocal que además nos parece ideal para Navidad más allá de los típicos jerséis navideños que todas tenemos en el armario, y que odias o amas, no hay termino medio. El mito de que el color blanco no es para el invierno es quizás uno de los más extendidos y menos comprensibles de la moda. Pero hace ya unas cuantas temporadas que este mito quedó olvidado en el cajón de los recuerdos, porque ahora nuestro armario de invierno también es de tonalidades neutras y blancas.

Vicky Martín Berrocal con jersey de Zara. @vickymartinberrocal

Jersey combinado punto perlas, de Zara (49,95 euros)

Jersey combinado. Zara

Se trata de este jersey de nueva colección de Zara con cuello redondo y manga larga, detalle de tejido combinado en tul con aplicación de perlas y cierre en espalda con botones que Vicky Martín Berrocal ha estrenado para ir a trabajar a Telecinco con unos pantalones anchos.