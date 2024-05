Los mejores contornos de ojos del mercado con los que lucir una mirada fresca

Todas las amantes de la moda tenemos en nuestro neceser de cuidado facial todos los productos que necesitamos para nuestra rutina de cuidado, tanto por las mañanas como por las noches. Es imprescindible que, en nuestro día a día, nos cuidemos la piel, tanto el cuerpo como nuestro rostro. Principalmente, dos veces al día, debemos tomar un tiempo para ello. Por ello, es esencial que tengamos una buena crema hidratante acorde a nuestro tipo de piel, así como un buen sérum de vitamina C. Cuando cambiamos de estación, también debemos de cambiar los productos que necesitamos, pues, en verano, debemos apostar por cremas hidratantes de efecto hielo y con textura gel, ya que nos aportará ese toque de frescura y no notaremos la piel pesada al aplicar el producto. Lo mismo ocurre en los demás productos que compongan nuestra rutina de cuidado fácil. En este sentido, hay un producto de cosmética que no nos puede faltar en nuestro neceser de skincare , sobre todo en las mañanas, es el contorno de ojos. Para conocer las propiedades que tiene su aplicación de manera constante y diaria en nuestro día a día, hemos contactado con Noemí Bermúdez, CEO de Mímate Cosmétics, quien nos cuenta que "el contorno de ojos ofrece múltiples beneficios. Proporciona hidratación profunda gracias a ingredientes como el ácido hialurónico, previniendo arrugas. Además, ayuda a reducir las ojeras y bolsas mediante componentes como la cafeína y la vitamina K, mejorando la circulación y desinflando la zona".

Noemí es una gran defensora de la aplicación del contorno de ojos de manera constante, pues solo así conseguiremos todos los beneficios que nos aporta. Nunca es tarde para comenzar con su aplicación, pues, tal y como Noemí Bermúdez, CEO de Mímate Cosmétics defiende, otros de sus beneficios son "previene y reduce arrugas con antioxidantes como la vitamina C, E y retinol, que estimulan el colágeno". Con la llegada del verano, es primordial que hagamos hincapié en la aplicación de la crema hidratante con protección solar, evitando así la aparición de manchas. En este sentido, nuestra experta, además, defiende el uso del contorno de ojos, pues "muchos productos protegen contra los rayos UV, previniendo el envejecimiento prematuro". Entre los ingredientes del contorno de ojos, Noemí Bermúdez confiesa que están "los ingredientes calmantes como el aloe vera y el té verde, los cuales revitalizan y alivian la piel, proporcionando una apariencia más descansada". Sin más que añadir, te animamos a que te hagas con un buen contorno de ojos para conseguir una mirada más abierta, hidratada y fresca cada mañana.

Sérum contorno de ojos, de Mímate Cosmetics (39,90 euros)

Contorno de ojos efecto gel, de Kiko Milano (9,90 euros)

Sérum contorno de ojos, de Freshly Cosmetics (35,95 euros)

Sérum contorno de ojos hidratante, de Rowse (38,00 euros)

Estos son algunos de los mejores contornos de ojos del mercado con los que conseguir una mirada abierta, hidratada y luminosa.