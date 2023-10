Adiós, ojeras: Los mejores contornos de ojos para lucir una buena cara en la oficina

Lo notamos y nos lo notan. No dormir bien, acumular estrés, demasiadas horas frente a las pantallas, la hiperpigmentación, la anemia, las alergias, una mala alimentación, el alcohol y el tabaco o el adelgazamiento de la piel por debajo de los ojos son algunas de las principales causas de la aparición de las ojeras que, junto con las arrugas, las líneas de expresión, las manchas y losgranitos, nos atormentan y evitan que nuestro rostro luzca uniforme y, al fin de cuentas, sano. Las ojeras hacen que tengamos una mirada más apagada, cansada y restan luminosidad a nuestra piel, impidiendo que luzca con energía y vitalidad y, aunque no hay nada mejor que el maquillaje para ocultarlas, es vital prevenirlas y trabajarlas porque de poco sirve esconderlas durante unas horas si al lavarnos la cara vuelven a estar ahí. El mejor consejo pero, hoy en día, también el más difícil de seguir, es hacer caso a las señales de nuestro cuerpo y no solo dormir las horas que nos hagan faltar, sino descansarlas. No obstante, como eso es prácticamente imposible teniendo en cuenta las rutinas diariasde cada una de nosotras, podemos optar por sumar el contorno de ojos a nuestra rutina facial de cuidado y ser pacientes porque, al igual que ocurre con el resto de formulaciones, los resultados tardarán unas semanas en empezar a ser visibles, aunque notaremos nuestra piel mucho más fresca, ligera y descansada.

Aunque también podemos decantarnos por parches para nuestras ojeras, hemos seleccionado 10 cremitas que estamos seguras de que te ayudarán a combatirlas. Puedes escoger tu preferida, en gel o en emulsión cremosa con base de agua o aceite y aplicarla en el hueso orbital, aunque es frecuente que nuestro primer impulso sea aplicarla directamente en la zona de la ojera. A la hora de echarla, debemos hacerlo justo después del sérum (y justo antes de la crema hidratante y del factor de protección sola, que nunca se nos pueda olvidar porque, aunque no veamos el sol, sus rayos inciden en nuestra piel hasta en el día más nublado del otoño) y es recomendable aplicarla dos veces al día, por la noche y por la mañana, con la cara lavada auqnue, si supone mucho esfuerzo para ti, puedes echártelo solo al irte a dormir, aunque recuerda que los efectos serán más lentos.

Multi Correxion, de Roc (21€)

Luminous antimanchas, de Nivea (18€)

Contorno de ojos pro retinol eye treatment, de Olay (22€)

Hyaluron filler, de Eucerin (20€)

Total eye revive, de Clarins (25€)

Skin perfecto, de Givenchy (55€)

Te recomendamos que incorpores una de estas fórmulas a tu rutina facial para lucir un rostro más luminoso, joven y enérgico.