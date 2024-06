De 'meme' a realidad: el bolso tomate de Loewe más viral del momento

Dicen que en la moda, como en el arte, todo está visto. Pero Jonathan Anderson y Loewe nos han vuelto a dejar claro que es mentira. Porque si mezclas lujo y originalidad en sus diseños, siempre aparece su nombre, y de un 'meme' esta vez ha creado un diseño. Todo comenzó el pasado 4 de junio cuando un usuario de X llamado Connor compartió a través de la red social un meme que mostraba un tomate con el siguiente copy: “Este tomate es tan Loewe que ni siquiera lo explicaré”, haciendo referencia a que la marca española suele apostar por diseños con formas orgánicas. Jonathan Anderson no pudo estar más de acuerdo con Connor sobre el tomate Loewe y resposteó el meme en su cuenta persona de Instagram, con lo que de claro que el en efecto, el tomate es una perfecta referencia de sus códigos. Y ahora ha hecho el diseño realidad. "Del 'meme' a la realidad", ha puesto Anderson junto al bolso tomate, que seguro que si sale a la venta no tarda en agotarse, y seguro que Carrie lo luce en la nueva temporada de And Just like That.

Porque recordemos que Carrie ya lució el bolso paloma de JW Anderson. El diseñador británico introdujo este diseño en su propuesta de otoño invierno 2022, un gesto surrealista ya propio de su forma de concebir la moda y que también aplica en la dirección creativa de Loewe. El diseño en cuestión puede encontrarse en la web de la firma, por unos 690 euros. Y ahora llega a Loewe el bolso tomate, que veremos si finalmente sale a la venta, y cuál es su precio. Recordemos también los zapatos blancos con pelotas de tenis que le hicieron a Zendaya para la premier de “Challengers”.

La firma de origen español, capitaneada por JW Anderson desde 2013, tiene un estilo muy característico y este bolso en forma de clutch podría ser el próximo bolso viral de la etiqueta de lujo.