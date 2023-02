Mercedes-Benz Fashion Week: todo lo que tienes que conocer sobre la Semana de la Moda de Madrid que está a punto de arrancar

Febrero es un mes especial para todos aquellos amantes de la moda y es que se celebra la Semana de la Moda de Madrid, la tan ansiada y esperada por muchos. La edición número 77 de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid comenzará el día 15 al 19 de febrero de 2023 en el pabellón 14.1 de IFEMA en Madrid, además de otros puntos de la capital española, donde se llevará a cabo el programa OFF. Una semana en la que podremos conocer las tendencias de la próxima temporada y, dado que acuden numerosas celebrities e Influencers del panorama nacional en las que nos podemos inspirar por sus looks tan arriesgados de streetstyle, como este outfit que escogió Violeta Mangriñán en la edición pasada, luciendo una de las tendencias más icónicas de este otoño/invierno, la minifalda de tablas, o el look que llevó María Pombo en la fiesta que realizó la firma Redondo Brand tras su debut en el desfile, enseñándonos que una americana puede convertirse también en un vestido.

Si bien la pasada Semana de la Moda de septiembre nos demostró que la moda española se posiciona como una de las referentes de muchos compradores profesionales, diseñadores y prensa, tanto a nivel internacional como nacional y fueron muchos los diseñadores que nos sorprendieron con sus propuestas y puesta en escena, como Duyos, considerado el artesano de la moda, Redondo Brand, Teresa Helbig, Ulises Mérida o Roberto Diz, la nueva edición de febrero viene pisando fuerte.

¿Quién desfilará en la MBFWMadrid en esta edición número 77?

Como hemos mencionado anteriormente, la MBFW Madrid dará comienzo el miércoles 15 de febrero, en el que se llevará a cabo todos los desfiles del programa OFF, los cuales desfilarán en diferentes puntos de la Comunidad de Madrid. Diseñadores como María Lafuente, Angel Schlesser o Eduardo Navarrete son los que lanzarán sus colecciones en localizaciones escogidas por ellos mismos y que, por tanto, no pasarán desapercibidas.

El jueves 16 comenzará el programa de desfiles de los diseñadores más reconocidos del país en el pabellón 14.1 del Recinto Ferial de IFEMA Madrid, finalizando el sábado 18, pues el domingo 19 estará dedicado exclusivamente a los diseñadores emergentes gracias a Allianz EGO, una plataforma de jóvenes talentos que trata de premiar y dar visibilidad a todos los jóvenes diseñadores que se quieren abrir un hueco en la industria de la moda.

El jueves abrirá la jornada Ágatha Ruiz de la Prada a las 11h, junto con Andrés Sardá y Jorge Vazquez. Por la tarde, seguirán la diseñadora canaria Paloma Suárez, Pablo Erroz, Fabio Encinar -quien debuta en IFEMA Madrid- y, para cerrar el día, lo hará Pedro del Hierro.

Será Otrura la firma que se encargará de abrir la pasarela de IFEMA el viernes por la mañana, seguida de Isabel Sanchís, el consagrado Hannibal Laguna y Roberto Torretta. El turno de la tarde seguirá con Duarte y la catalana Teresa Helbig, una de las diseñadoras cabecera de la moda nacional e internacional. Por último, L’Oréal París terminará la jornada con ‘Desfila tu Valía’ en la sala Mercedes-Benz.

La jornada del sábado comenzará con Odette Álvarez, Garcia Madrid —volviendo a IFEMA tras varios desfiles en el programa OFF—, Fely Campo y Maya Hansen. Seguidamente será Custo Barcelona quien iniciará el turno de la tarde, pasando por Claro Couture y Lola Casademunt by Maite. La clausura será a las 20h con un desfile doble de dos diseñadores marroquíes, Maison ARTC y Albert Oiknine bajo el eslogan de ‘Morocco, Kingdom of Light’.

El último día desfilarán 9 diseñadores emergentes, demostrando así su valía en la industria de la moda durante la pasarela de Allianz EGO: Aitor Goicoechea, Alejandre, Charlie Suits, Fátima Miñana, Adrià Egea, Guillermo Décimo, Sabela Juncal, 93 Sierra/Crossed y Reparto.

Si eres fan de la moda y no quieres perderte ninguno de sus desfiles de esta edición número 77 de la Mercedes-Benz Fashion Week, solo debes comprar las entradas en su página web.