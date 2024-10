Las mujeres +50 dicen que estos pantalones chandaleros de efecto denim de Zara son tan elegantes como un traje

No la veíamos desde el 5 de agosto, pero por fin Carmen Gimeno ha reaparecido en su cuenta de Instagram con un estilismo de esos que tanto nos inspiran. Pero Carmen Gimeno ya se ha adelantado a todas esas prendas que necesitamos en nuestro armario para la nueva temporada con su estilismo de lunes. Que las mujeres de 50 años se han convertido en pura inspiración para todas, ya es un hecho más que confirmado. Desde Carmen Lomana a Carmen Gimeno, Naty Abascal o Pilar de Arce, todas ellas nos inspiran a diario con sus looks, tengamos la edad que tengamos. Y como cada viernes desde Bilbao ha llegado Carmen Gimeno para dejarnos un outfit de esos que tanto nos gusta con prendas de Zara, y no lo decimos solo nosotras, si no todas sus seguidoras que ya le están preguntando de donde es todo.

Porque la influencer +50 nos ha demostrado que estos pantalones de estilo chándal y efecto denim de Zara pueden ser tan elegantes como un traje. Para ello, Carmen Gimeno los ha combinado con una camisa satinada en color burdeos tan tendencia y unos mocasines dorados. Porque a veces, más es más, aunque sea con un estilismo tan casual como este. El granate pisa aún con más fuerza este año cuando, después de la fiebre por el color rojo en invierno, le ha llegado el turno a esta tonalidad cereza. De hecho, tras ver su éxito en las pasarelas, es fácil asegurar que las botas granates no solo están por todas partes este otoño/invierno, sino que serán, sin lugar a dudas, la gran tendencia como ha demostrado Carmen con este estilismo.

Pantalón efecto denim banda lateral de Zara (29,95 euros)

Se trata de este pantalón confeccionado en tejido efecto denim de tiro alto con cintura elástica ajustable con cordones con bolsillos laterales y detalle de banda lateral combinada a contraste.