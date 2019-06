Natalia Pestaña: "Mis diseños son la felicidad en las pequeñas cosas"

Natalia Pestaña, una joven diseñadora de Madrid, se ha alzado como ganadora del concurso organizado por Pullmantur Cruceros junto al Instituto Europeo de Diseño (IED) y a Ad Talent (plataforma dedicada a descubrir, apoyar y promocionar a nuevos creadores). Si Teresa Helbig se convirtió el año pasado en la primera mujer que diseñaba los uniformes de Iberia, ahora es la joven Natalia la que lo hará de Pullmantur.

El objetivo de este certamen era encontrar al diseñador de los próximos uniformes de su tripulación. Concretamente, los 12 participantes –todos ellos antiguos alumnos del Master de Diseño Moda de Instituto Europeo de Diseño- han tenido que presentar sus propuestas de cómo serían los uniformes de los siguientes puestos, que aglutinan al mayor número de profesionales a bordo: camareros de bufet, bar y restaurante; asistente de cabina y personal de excursiones, fotografía y animación. Charlamos con la joven diseñadora para que nos explique como ha vivido la experiencia.

¿Qué significa para ti ganar un concurso como este y la oportunidad que te da?

Ganar un concurso como este supone, a nivel profesional, introducirse en el mundo del diseño como profesional, una grandísima oportunidad para poder dedicarme a lo que realmente me gusta y trabajar de ello. A nivel personal, una satisfacción y un orgullo por el esfuerzo y el trabajo realizado.

¿Cómo definirías los uniformes que has diseñado?

Si tuviera que definir mi colección con una frase, diría “La felicidad en las pequeñas cosas”, creo que prima la comodidad y el bienestar del trabajador. Son uniformes elegantes y funcionales al mismo tiempo.

¿Siempre habías soñado con ser diseñadora? ¿Te viene de familia?

La verdad es que, desde muy pequeñita, siempre he soñado con diseñar y siempre me ha gustado mucho el mundo del arte. Es cierto que en mi familia hay dos ramas muy diferenciadas, pero si que hay mucha vena artística y algún que otro diseñador, aunque ninguno de moda.

Diseñadores favoritos, ¿quién ha marcado tu estilo?

No es que tenga un diseñador favorito concreto, pero creo que diría que John Galliano es sin duda uno de los mayores genios de la moda y una gran inspiración, imagino que no solo para mí, sino para muchos jóvenes talentos.

Tus diseños lucirán en la tripulación de Pullmantur, pero en el mundo de las aerolíneas diseñadores como Teresa Helbig, Manuel Pertegaz, Elio Berhanyer o Adolfo Domínguez han diseñado también los uniformes de diferentes aerolíneas, ¿qué supone verte unida a estos grandes nombres en la historia de la moda de España?

La verdad es que resulta increíble que mi nombre pueda llegar a asociarse a grandes profesionales como ellos. Supone, además de un honor, por supuesto, una enorme responsabilidad, ya que una vez que llegas a algo así, te sientes obligado a seguir creciendo y a no decepcionarte sobre todo a ti mismo.

Además del premio que supone que luzcan tus uniformes, te has llevado una beca muy especial, ¿no?

La verdad es que trabajar con Juanjo Oliva, es un regalo que no todos podemos permitirnos. He tenido el honor de conocerle y aprender de primera mano con él es una oportunidad muy grande. No veo la hora de empezar.