Las invitadas de primavera van a querer copiarle a Rocío Osorno este traje fucsia de Zara que sienta de maravilla y realza el bronceado

Rocío Osorno lo ha vuelto a hacer, si no había tenido suficiente con ser la mejor vestida de la Feria de Abril, y de una boda y una comunión este fin de semana, ahora nos ha creado la necesidad de comprarnos este traje fucsia de Zara para ser la invitada perfecta esta primavera 2024. Porque hoy el día no iba a ser solo delooks de alfombra roja con los Premios Laureus y Teresa Urquijo, o la Reina Letizia e Isabel Díaz Ayuso en los Laureus, también necesitábamos inspiración de Zara de esa que tanto nos gusta y que es asequible para todos los bolsillos. Por eso ha llegado Rocío Osorno con esta traje de efecto tipazo, y que resalta el primer bronceado de la temporada. Favorito de Elsa Schiaparelli y, a veces, el más denostado del pantone, el rosa juega hoy todas sus cartas. Liberado de prejuicios históricos, las grandes firmas lo reviven en infinitas siluetas y tejidos, convirtiéndolo en la inevitable tentación de la nueva temporada. Aunque la era 'Barbie' y Margot Robbie haya llegado a su fin, el rosa y todas sus tonalidades, como el fucsia, siempre son toda un acierto de cara a las invitadas de primavera como lo lució Ayuso este fin de semana en México.

No parece que la fiebre por la moda dopamina vaya a tener fin. Al menos de momento. Los tonos contrastados, saturados y más optimistas de la paleta dan forma a los colores más tendencia de la temporada y han inundado tanto pasarelas como street style o feeds de Instagram. Frente a las opciones neutras, triunfan las prendas a todo color. Y este traje de Zara que acaba de estrenar Rocío Osorno es un claro ejemplo de ello. Un traje de nueva colección de Zara de lo más ideal, porque además de sentar de maravilla, y hacer tipazo, es perfecto para los próximos meses, ya que resalta el primero bronceado de la temporada, y la verdad es algo que necesitamos todas para vernos más favorecidas en esta época del año.

Blazer cinturón, de Zara (59,95 euros)

Blazer fucsia. Zara

Pantalón ancho pinzas, de Zara (39,95 euros)

Pantalón ancho pinzas. Zara

Un conjunto ideal para las invitadas de primavera a cualquier evento, boda, bautizo o comunión, por todos los detalles que hemos enumerado anteriormente.