Nuria Roca convierte el arte de repetir look en moda: del Premio Planeta a ‘El Hormiguero’ con la misma blusa

Hay quien dice que repetir look es un pecado fashion, pero Nuria Roca acaba de demostrar que, cuando el estilismo lo merece, es todo lo contrario: una declaración de inteligencia estética (y de ahorro de tiempo). La presentadora apareció en El Hormiguero con el mismo conjunto con el que 24 horas antes había celebrado el triunfo de su marido, Juan del Val, en los Premios Planeta. Y lo mejor de todo es que lo hizo con total naturalidad, reconociendo entre risas que “como nadie se había fijado en mí, pensé: yo voy a aprovechar el modelito y me lo llevo al programa”.

Una blusa boho que lo cambia todo

El look de Nuria estaba formado por una blusa de estética boho en tono marrón, confeccionada en un tejido semitransparente con cuello subido y costura desflecada. Una prenda relajada, con detalle plisado en el cuerpo y mangas abullonadas, que le daba un aire sofisticado sin perder ese punto relajado que tanto caracteriza a su estilo. Perfecta para una cena elegante, un evento literario o, como ella ha demostrado, para sentarse en el plató más famoso de la televisión y reírse con las hormigas más traviesas del prime time.

Nuria Roca y Juan del Val. Gtres

El poder del pantalón pareo

Para completar el look, Nuria apostó por un pantalón negro de corte sastre con diseño pareo, es decir, con ese panel frontal cruzado que estiliza y aporta un toque muy “cool”. Este tipo de prenda, además de comodísima, es una de las más versátiles de la temporada: combina con camisas fluidas, tops ajustados o blusas con volumen, como la suya. Un recurso perfecto para esas jornadas maratonianas que arrancan en un evento y terminan, literalmente, delante de millones de espectadores.

Accesorios dorados para brillar dos veces

El toque final lo pusieron los accesorios en tono dorado metalizado, que Nuria repitió sin complejos: un bolso de mano con forma de rombo y unas sandalias de tacón con tira delantera. Detalles discretos pero infalibles, que elevan cualquier conjunto sin necesidad de recargarlo. En su caso, aportaban luz al conjunto marrón y negro, una combinación que siempre transmite elegancia atemporal.

Nuria Roca y su look repetido en 24 horas. @elhormiguero

Repetir look también es tendencia

Con este gesto, la colaboradora de El Hormiguero se ha ganado un nuevo aplauso: el de quienes celebran que la moda también puede ser práctica, consciente y con sentido del humor. Porque si algo deja claro Nuria Roca es que la clave no está en estrenar cada día, sino en saber cómo y cuándo repetir un buen look. Y ella lo ha hecho en el mejor escenario posible, demostrando que estilo y naturalidad no están reñidos con la sostenibilidad.