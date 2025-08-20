Los pantalones más coloridos del armario de Nuria Roca también son los que más favorecen a las mujeres +50 este verano

No hay nada que nos guste más cuando volvemos de un viaje que hacer un recopilatorio de nuestros momentos favoritos, parece que Nuria Roca tiene el mismo pensamiento y es que después de unos días de vacaciones en familia por Cádiz donde hemos visto a la presentadora con trajes de baño muy favorecedores, looks de playa de lo más tendencia (y fáciles de copiar) y algún que otro vestido estampado ideal para derrochar estilo sin esfuerzo, hoy venimos a hablar de uno de esos looks que respiran verano, comodidad y además son muy estilizadores.

A sus 53 años, la presentadora se ha consolidado como uno de los grandes referentes de estilo para las mujeres españolas. Su manera de entender la moda es fresca, divertida y siempre atrevida, sin miedo a experimentar con el color o con siluetas distintas. Y esa seguridad, combinada con un instinto natural para elegir las prendas adecuadas, hacen que cada look suyo sea pura inspiración, especialmente para las mujeres +50 que no quieren renunciar ni a la tendencia ni a la comodidad.

Los pantalones palazzo más favorecedores (y cómodos) para el verano

Entre vestidos fluidos y caftanes playeros, Nuria ha rescatado uno de esos básicos con los que siempre se acierta: unos pantalones palazzo de punto con acabado en crochet y estampado multicolor en zigzag. Una prenda ligera, fresca y con mucha personalidad que, además de sumar centímetros visualmente gracias a su corte recto y alargado, consigue estilizar sin esfuerzo. Los tonos vibrantes, que van del naranja al azul, pasando por morados y verdes, convierten la pieza en un auténtico imán de miradas, ideal para las noches de verano en las que quieres destacar pero sin renunciar a la comodidad.

Este tipo de pantalones funcionan como el comodín perfecto en cualquier maleta estival: fáciles de combinar, elegantes y con esa versatilidad que permite llevarlos tanto a una cena informal como a un paseo junto al mar.

Cómo combinarlos para una noche de verano

Para su velada, la presentadora los combinó con un top negro sencillo, que equilibra la explosión de color de los pantalones, y añadió una chaqueta ligera a tono para cuando refresca al caer la noche. El toque final lo puso con un bolso bandolera de estilo capazo en tamaño mini y un par de sandalias joya planas, completando un look 10 para disfrutar del verano con estilo.

El look de Nuria Roca. @nuriaricagranell

La fórmula de Nuria es sencilla, pero efectiva: prendas coloridas que realzan el bronceado, combinadas con básicos neutros que dejan todo el protagonismo a la pieza clave. Una apuesta que puedes copiar fácilmente en estos últimos días de agosto para sentirte cómoda, estilizada y, sobre todo, muy favorecida.