El pantalón estampado y de tiro alto de Virginia Troconis es el que las mujeres +40 meterán en su maleta de vacaciones

El verano es momento de vacaciones y de reunirse con la familia si no que se lo digan Virginia Troconis que después de 6 años ha vuelto a su Venezuela natal a pasar unos días de los más relajantes rodeada de familia y naturaleza. Una vez más Virginia nos ha dejado claro que sabe cómo elegir las prendas perfectas para cualquier ocasión. La influencer y esposa del torero Manuel Díaz 'El Cordobés' ha optado por un look cómodo y a la vez muy chic, perfecto para disfrutar de un día de turismo en un entorno natural y exótico.

La pieza central de su outfit es el pantalón de tiro alto, parte del Conjunto Tessa N de la marca españolaStrena, que se perfila como un imprescindible en el armario de cualquier mujer mayor de 40 años este verano. Este conjunto de dos piezas no solo destaca por su estilazo, sino también por su versatilidad. Confeccionado en crep estampado, este tejido exclusivo de Strena combina comodidad y elegancia, adaptándose a diferentes ocasiones. El top del conjunto presenta una manga sisa tipo murciélago acabada en vuelta y un fajín anudado a la cintura, creando una silueta favorecedora para todo tipo de cuerpos.

Cojunto Tessa n de Strena (rebajado a 113 euros)

Conjunto tessa n Strena

El pantalón, que es el verdadero protagonista del look de Virginia, tiene una cinturilla alta que garantizan un ajuste perfecto. Su forma semiacampanada estiliza y alarga las piernas, un detalle que no pasa desapercibido. La elección de Virginia de combinar estos pantalones con una camiseta básica sin mangas en color verde es simplemente brillante. Este look no solo es ideal para un día explorando la naturaleza venezolana, sino que también demuestra cómo se pueden reutilizar estas piezas en distintos contextos. La camiseta verde añade un toque de frescura y sencillez, equilibrando perfectamente el vibrante estampado del pantalón.

Virginia Troconis con un look perfecto de turismo exótico. @virtroconis

¿Por qué es una opción ideal para las mujeres mayores de 40 años, te preguntarás? Pues este pantalón es una adición perfecta a tu maleta de vacaciones por varias razones. Primero, su diseño de talle alto y corte semiacampanado proporciona un ajuste cómodo y favorecedor, ideal para largos días de turismo o cenas informales. Además, la versatilidad de este pantalón permite combinarlo con diferentes tops, desde blusas elegantes hasta camisetas casuales, ofreciendo múltiples opciones de atuendo con una sola prenda.

Strena, la marca detrás de este conjunto, se ha consolidado como una referencia en moda femenina en España. Sus diseños únicos y de alta calidad han capturado la atención de mujeres que buscan prendas elegantes y versátiles. Tomando a Virginia Troconis, como inspiración este pantalón con un vibrante estampado y de tiro alto se convertirá en tu favorita para los días soleados de verano.