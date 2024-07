María Pombo se ha llevado en su maleta de vacaciones al norte el vestido boho más bonito y ligero del verano

Otro día más, otro outfit de María Pombo que queremos copiar desde que la influencer está en Cantabria disfrutando del verano y de su familia no nos ha parado de poner los dientes largos con cada uno de los conjuntos que se ha llevado en la maleta. Y es que la madrileña se ha llevado de todo, desde un conjunto de Zara de lo más rústico, ha un vestido de invitada perfecta que no nos quitamos de la cabeza. Pero tranquila, que el del día de hoy no se queda atrás.

Te estamos hablando de un vestido de la firma francesa Antik Batik, un símbolo de moda bohemia en la que todas y cada una de sus prendas tienen ese je ne sais quoi que tanto nos atrapa de la moda gala. Este diseño, en particular parece sacado de un sueño bohemio y es una verdadera joya artesanal. La combinación de inspiración Art Déco y motivos de la India se fusionan de manera exquisita en este vestido, creando un look etéreo a la par que sofisticado.

Vestido con corpiño vaporoso rosa de muselina de viscosa etérea de Antik Batik (precio rebajado 270 euros)

Vestido con corpiño. Antik Batik

El vestido está confeccionado en una muselina de viscosa que se siente ligera y suave sobre la piel, ideal para los días cálidos de verano. Su color rosa aporta un toque de dulzura y feminidad, perfecto para resaltar el bronceado que María está luciendo durante sus vacaciones. Una pieza en la que destaca su corpiño fruncido, que añade textura y estructura al diseño, mientras que los pequeños volantes en la parte superior del pecho le dan un aire de lo más coquette.

Además del vestido, no podemos dejar de mencionar las joyitas que María ha elegido para completar su look. Con una delicada cadena dorada y unos pendientes a juego, ha logrado un equilibrio perfecto entre simplicidad y sofisticación, manteniendo el enfoque en el vestido, pero añadiendo un toque de brillo que eleva su conjunto a otro nivel.

La influencer ha demostrado una vez más por qué es un referente de estilo, combinando piezas que no solo son tendencia, sino que también reflejan su personalidad y buen gusto. Este vestido de Antik Batik no es solo una prenda más en su armario, sino una declaración de estilo que nos invita a todas a soñar con días soleados y noches de verano bajo las estrellas.

Básicamente, si buscas inspiración para tu próximo look veraniego, no busques más. El vestido con corpiño fruncido de muselina de María Pombo es la elección perfecta para añadir un toque de elegancia bohemia a tu maleta de vacaciones de verano. No olvides combinarlo con unas joyassencillas, pero elegantes para completar el look y estar lista para cualquier evento veraniego que se presente.