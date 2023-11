Los ponchos son un must esta temporada y los llevan las chicas más elegantes de Madrid y Sevilla

Con la llegada inminente del frío, somos muchas las amantes de la moda que ya hemos cambiado radicalmente sus looks diarios, y es que, si bien ya estábamos acostumbradas a las camisas acompañadas del chaleco, una de las tendencias que comenzó el invierno pasado y que se está manteniendo este, con la bajada de las temperaturas, tenemos que añadir un par de capas más para no pasar frío. Por ello, es momento de sacar del fondo del armario los jerséis de lana, así como los abrigos de paño de corte masculino y los gorros de lana. En cuanto al calzado, no podemos olvidarnos de las bailarinas, las más icónicas del momento que podemos llevar con calcetines de canalé de brillos o con unos más básicos, así como de las botas altas de cuero, tal y como hizo la Reina Letizia la semana pasada, combinando sus botas altas con un vestido grisáceo de la firma Cortana. Sin embargo y, pese a que todas estas prendas sean tan básicas como atemporales y formen parte del 'armario cápsula' que todas tenemos, cada temporada surgen nuevas tendencias que prometen convertirse en un imprescindible. Es el caso de los ponchos, los cuales han llegado para quedarse este 2023-2024.

Los ponchos son esa prenda o accesorio que usábamos de pequeñas y que, durante mucho tiempo, ha sido olvidada. Se trata de una pieza, normalmente de lana, que llevamos encima del jersey de lana o de un abrigo más fino, ya que este nos proporcionará el calor que nos falta. Es, junto al accesorio de flores , una de las tendencias que más se está viendo entre las chicas más elegantes de Madrid y Sevilla, quien están cogiendo inspiración de las influencers portuguesas, las que el 'más es menos' lo aplican a la hora de escoger sus looks diarios. ¿Cómo combinar el poncho? Tanto como si es a modo de capa como si es más un chaleco, los ponchos pueden ser usados en un sinfín de formas. Normalmente lo usaríamos con unos jeans o pantalones de pinza, un jersey de lana de algún tono neutro, unas Mary Jane con calcetines y, como toque final, tu capa en un color más llamativo que puedas combinar junto a una chaqueta fina y un gorrito. Sin duda, se trata del accesorio del momento capaz de elevar cualquier look.

Poncho lana 100%, de Zara (35,95€)

Capa de pura lana tricot, de Benetton (59,95€)

Capa abrigo punto capucha, de Massimo Dutti (89,95 €)

Chaqueta poncho bolsillos solapa, de Mango (49,99 €)

Poncho canalé, de Zara (29,95€)

Estos son algunos de los ponchos y capas que puedes encontrar actualmente en tiendas y con los que harás un sinfín de looks que no pasarán desapercibidos.