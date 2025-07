La preboda del hijo de Luis Astolfi y Cristina Serrano en Marbella: minivestido satinado firmado por Helena Mareque

Marbella se convirtió en el escenario de un auténtico cuento de verano con la celebración de la preboda de Cristina Serrano y Luis Astolfi Flórez, hijo del jinete olímpico Luis Astolfi. A tan solo 24 horas del gran “sí, quiero”, la pareja organizó una fiesta de recepción en el exclusivo chiringuito Barbillon Marbella, uno de los beach clubs más codiciados de la Costa del Sol, situado en la lujosa urbanización de Guadalmina.

Cristina lucirá tres vestidos de la firma: el de la preboda que ya hemos descubierto, otro durante la ceremonia y el último para la fiesta , que tendrá lugar en el cortijo de Pedro Jiménez, a 15 kilómetros de Marbella. “En el diseño hay un poco de riesgo dentro de un control, porque yo tampoco soy de innovar mucho. Como decía antes, no me quiero ver disfrazada o con algo que dentro de veinte años no me guste porque no se lleve. Hemos innovado dentro de lo que es mi estilo y con algo con lo que yo siempre me voy a sentir cómoda, pero no soy una mujer clásica al 100 %. No va a ser el típico vestido de novia”, explicó a este diario hace justo un mes

El look de preboda de Cristina Serrano

La protagonista indiscutible de la noche fue Cristina Serrano, quien apostó por un diseño exclusivo de la diseñadora Helena Mareque, una de las grandes referencias de la moda nupcial en nuestro país. La futura novia lució un minivestido de satén marfil con caída ligera, un diseño elegante y fresco pensado para una noche junto al mar. El vestido destacaba por su escote halter, espalda al descubierto y cola lateral, aportando movimiento, sofisticación y un aire muy actual sin perder el estilo bridal.

Cristina Serrano y Luis Astolfi Flórez. @algabahairclub

Cristina completó el look con unos salones joya de tacón fino y maquillaje natural que resaltaba su bronceado y su melena suelta con ondas suaves. El estilismo, equilibrado y con guiños al glamour mediterráneo, logró el equilibrio perfecto entre novia y fiesta, sin caer en excesos y con un mensaje claro: menos es más.

Cristina Serrano y Luis Astolfi Flórez. @algabahairclub

La cita reunió a familiares y amigos cercanos, incluyendo figuras del círculo ecuestre y social como la infanta Elena, íntima amiga del padre del novio desde hace décadas. Una noche mágica que marcó el inicio de unos festejos por todo lo alto que continuarán con una ceremonia civil en la finca El Cortijo Pedro Jiménez, en Casares, donde Cristina volverá a confiar en la creatividad de Helena Mareque para sus vestidos de novia.