La Reina Letizia deslumbra con un look de lo más primaveral y muy elegante en el Día de las Fuerzas Armadas

Otro año más, el Rey Felipe VI y su mujer, la Reina Letizia, han presidido el acto del Día de las Fuerzas Armadas en la ciudad andaluza de Granada, en los que ambos han posado tranquilos y muy elegantes en un acto tan importante que hoy cumple 45 años. Aunque lo importante de este día es el acto en cuestión, son muchos los estilismos que han pasado a lo largo de la mañana, siendo el más aplaudido el de la Reina Letizia, quien ha optado por un look de lo más favorecedor, elegante y muy primaveral. Hace unos días como la Reina Letizia optaba por un look casual y muy sencillo para su visita anual a la Feria del libro de Madrid compuesto por pantalón negro desgastado, jersey de rayas negras y blancas y unas bailarinas en negro, y es que la Reina Letizia opta por lucir prendas más casuales y sencillas en su día a día, siempre y cuando sus compromisos no requieran un 'dress code' más elevado, como por ejemplo este look de Doña Letizia de pantalón vaquero, camiseta blanca romántica con volantes y encajes y un bolso del mismo tono que la camisa, creando un look de lo más sencillo y muy elegante que llevó para su visita a la isla de La Palma. Para el Día de las Fuerzas Armadas, la Reina Letizia ha optado por lucir un conjunto de lo más primaveral compuesto por dos piezas, dejando de lado los vestidos, la prenda a la que estamos acostumbrados ver en días más especiales, como este vestido midi azul marino que llevó la monarca con un estampado de flor beige para el acto conmemorativo del Bicentenario del Ateneo de Madrid el pasado abril.

La Reina Letizia nos sorprende en el día de hoy con un look de lo más primaveral diseñado por firmas 'Made in Spain', pues ella apuesta por la moda española cada vez que la ocasión lo permite, como este vestido midi de lunares que lució para la Cumbre de la OTAN. Hoy ha optado por un look compuesto por una falda de corte midi de flores estampada y una blusa blanca con mangas farol y escote cruzado. Para el calzado, la monarca despunta con unos stilettos destalonados en rosa fucsia -el color predilecto de este verano- y un bolso mini en el mismo tono rosa fucsia. En cuanto al peinado, ha optado por una elegante y sencilla coleta baja que deja ver unos pendientes redondeados, creando un look de lo más primaveral acorde a esta época del año. Don Felipe, por su parte, ha lucido el traje de verano de la Armada Española.

Los reyes de España en el desfile del Día de las Fuerzas Armadas. GTRES

Se trata, por tanto, de un look muy sencillo y primaveral que es un acierto absoluto en este Día de las Fuerzas Armadas en Granada.