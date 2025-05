La Reina Letizia llega a Roma con su uniforme infalible para asistir mañana a la misa del inicio del pontificado de León XIV

Los Reyes Felipe y Letizia han llegado a Roma para asistir mañana a la misa del inicio del pontificado de León XIV. Una de las liturgias con un protocolo de vestimenta más solemne, formal y estricto que deberán acatar los monarcas, diplomáticos o mandatorios. Entre ellos la delegación española conformada por la Reina Letizia y el Rey Felipe VI, que estarán acompañados de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Pero antes de ello, hemos descubierto el uniforme favorito, infalible y atemporal de la royal española.

El pasado 8 de mayo al fin apareció el humo blanco saliendo de la chimenea de la Capilla Sixtina, anunciándonos Habemus Papam. Desde entonces, sabíamos que los Reyes de España estarían presentes en un día histórico como el que será mañana, domingo 18 de mayo. La misa de inicio del pontífice de León XIV se celebrará a las 10 horas en la basílica de San Pedro, al que también asistirán multitudes de ciudadanos del mundo junto con los diferentes representantes de la realeza o política. En el caso de las reinas católicas, como es en el caso de la Reina Letizia, tendrán el privilegio que la Santa Sede de vestir de blanco. Mañana descubriremos cuál será su estilismo para enmarcar un día tan especial como este. Mientras, no hemos podido evitar fijarnos en el atuendo con el que ha saludado a la sociedad con una gran sonrisa por Roma. Y ya adelantamos que funciona para cualquier momento del día y ocasión.

Así ha aparecido la Reina Letizia en su llegada a Roma: uniforme en negro con camisa blanca y diadema

Las últimas apariciones de la Reina Letizia han dado mucho de qué hablar entre las editoras de moda. Ha reflejado su esencia, así como apuesta por el estilo clásico y elegante, en una serie de looks ejemplares y perfectos tengas la edad que tengas. Como la combinación de blusa blanca y pantalones de tiro alto con botones dorados en Murcia o el traje de lino en beige más primaveral y perfecto para cualquier ocasión más especial. Esta vez, nos ha sorprendido con el uniforme que no desentona en ningún lugar: traje en negro con camisa blanca. A simple vista parece ser una vestimenta de lo más sencilla, pero es una de sus estrategias estilísticas para no desentonar nunca al mismo tiempo que sin renunciar al buen estilo.

La Reina Letizia en su llegada a Roma. @casareal.es

Eso sí, ha vuelto a recurrir al complemento de pelo estrella que ya ha hecho recurso en anteriores ocasiones: diadema fina en negra de lo más minimalista. Un toque sutil, pero que da una sensación más juvenil y distinta al look.